Bez kibiców przyjezdnych w eliminacjach europejskich pucharów

c u L t - 6 minut temu, *.amazonaws.com Przyjdâ nie długo takie czasy, kiedy Mioduski z innymi Baltic Football groups otworzy swojá lige mistrzòw wschodniej europy a zwycièzca zagra ze zwycièscá tradycyinej mafijnej uefki hahahahaha....! odpowiedz

AxxQ - 2 godziny temu, *.chello.pl Równi, równiejsi. No ale Euro to za wielki biznes i za wielkie pieniądze.

odpowiedz

FUCK UEFA - 2 godziny temu, *.chello.pl j/w odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.play-internet.pl 1. Wpuść m.in. Portugalczyków na stadion w Budapeszcie, Francuzów na stadion w Monachium, czy Turków do Włoch. W końcu liczy się widowisko i dobre erło.



2. Nie wpuszczaj żadnych kibiców gości na mecze eliminacyjne innych pucharów, w końcu liczy się odpowiedzialność.



Żałosne i żenujące. odpowiedz

Sfinks - 2 godziny temu, *.vectranet.pl I dobrze! odpowiedz

Lfan - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Sfinks: cyrk! odpowiedz

1234 - 2 godziny temu, *.gov.pl PLANdemia odpowiedz

