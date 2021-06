W czwartek rozmowy ws. przyszłości trenera Michniewicza

Komentarze (14)

sen o - 3 godziny temu, *.chello.pl Dajcie spokój, Czesiek chce pracować więc podpiszmy na 4 lata a nie cykanie co roku i nerwy. Po reprezentacjach widać im dłużej trener pracuje i w miarę w spokoju tym lepsze wyniki Przypomnę prezesa J. Gila w Atletico Madryt trenerów zmieniał co roku albo i szybciej a teraz od kilku lat jeden trener Simeone i są wyniki. odpowiedz

Kibolek - 3 godziny temu, *.telefonica.de Panie trenerze proszę wyjaśnić parodyste LICHWIARZA MIODUSKIEGO. MIODUSKI WON GOŁODUPCU odpowiedz

Hubi40 - 2 godziny temu, *.com.pl @Kibolek: Tak racja i klaun Kucharski wyp... !!!! odpowiedz

Farme(L) - 4 godziny temu, *.virginm.net Ciekawe kto wymyślił rozmowy na temat przyszłości trenera w czasie zgrupowania?. Przecież jeśli przebiegną nie pomyśli to może sam odejść tuż przed eliminacjami. W czasie okresu przygotowawczego będzie bardziej myślami w Warszawie niż na zgrupowaniu. Poza tym o czym tu dyskutować będzie awans do pucharów będzie prolongata, a jak nie będzie to i bez rozmów Czesiek wie co go czeka. odpowiedz

Kamień - 4 godziny temu, *.chello.pl k.... znowu przed pucharami, przedłuży, a za chwile go zwolnią... Nic ten Mioduski się nie nauczył jednak... odpowiedz

OSA(L) - 8 godzin temu, *.15.207 ...to jak ma być przedłużona o kolejny rok i znowu trener na lata, to Czesio jeszcze przed pucharami się spakuje chyba... ;) odpowiedz

olew - 8 godzin temu, *.vectranet.pl Bez sensu teraz przedłużać kontrakt. Facet nic jeszcze nie zrobił istotnego, jest niezły, ale na mistrzostwo Polski to mamy abonament od kilku lat, w Europie niech trochę podokazuje, wtedy dać mu wódki. odpowiedz

adi - 9 godzin temu, *.chello.pl wszystko się powtarza, najpierw zapewnienia o poparciu, potem przepychanki o skład, przedłużenie kontraktu, odpadnięcie z pucharów, w sierpniu nowy trener i budowanie drużyny na kolejny rok... 5 lat z rzędu odpowiedz

Krisu - 9 godzin temu, *.com.pl Teraz przedłużenie kontraktu trenerowi to byłby absurd. Ma jeszcze cały rok. W przerwie zimowej powinno to być. Raczej sądzę, że to spotkanie typu prezes Mioduski chce pogrozić zapisami w obecnej umowie, a trener Michniewicz wezwał Piekarskiego, żeby go wsparł. Piekario załagodzi sytuację, to dobry człowiek. odpowiedz

WIDZ - 10 godzin temu, *.chello.pl Kolejny przykład na to, że klub powinien mieć normalnego prezesa. odpowiedz

komitet powitalny - 10 godzin temu, *.centertel.pl Nie po to Czesio bral sobie Piekarskiego zeby przedluzac umowe na kolejny rok. Mario pewnie juz ma wytyczne do szukania innego klubu albo rozmowy o reprezentacji odpowiedz

HOL - 10 godzin temu, *.192.236 Hahaha, prezes jak Polacy na wielkich imprezach - konsekwentnie to samo. Nowy kontrakt z trenerem przed pucharami, europiergol, wyrzutka treneira na zbity pysk i abarot odpowiedz

wtf - 10 godzin temu, *.chello.pl Cesiek do kadry a Sousa do Legii. odpowiedz

Alex Bielany - 2 godziny temu, *.chello.pl @wtf: I wyszlibysmy na tym najlepiej jak mozna, bo Legia na wahadlach i z dwoma napstnikami umialaby grac, nie jak te przegrywy w kadrze odpowiedz

