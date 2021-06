Leogang: Początek operacji Bodø/Glimt

Środa, 16 czerwca 2021 r. 22:07 Woytek, źródło: Legionisci.com

O godzinie 17:30 rozpoczął się pierwszy trening Wojskowych na zgrupowaniu w Leogangu. Legioniści udali się do pobliskiego Hochfilzen, bo murawa na stadionie położonym blisko hotelu okazała się niegotowa na przyjazd mistrzów Polski. -Mamy 3 tygodnie, by przygotować się do meczu z Norwegami. Nie myślimy o lidze, tylko o meczu z Bodo, to nasz cel - mówi Czesław Michniewicz.



Fotoreportaż z treningu - 35 zdjęć Woytka



W zajęciach nie uczestniczyło trzech zawodników: Rafael Lopes, Andre Martins i Kacper Kostorz, którzy poczuli się gorzej po szczepieniu. Ponadto nieobecny był Artur Boruc, który nie dojechał jeszcze na zgrupowanie.



Po 20-minutowej rozgrzewce prowadzonej przez Zbigniewa Jastrzębskiego zawodnicy zostali podzieleni na cztery drużyny. Dwie z nich rywalizowały na połowie boiska na duże bramki, a pozostałe biegały dookoła drugiej części boiska pod okiem Radosława Gwiazdy. Trener Michniewicz często i głośno zwracał uwagę podopiecznym by poprawnie realizować założenia gierki, ważne było tempo gry.



Różowi: Skwierczyński (Kamiński), Wieteska, Slisz, Luquinhas

Niebiescy: Emreli, Mladenović, Kapustka, Jędrzejczyk

Żółci: Skibicki, Ciepiela, Kisiel, Hołownia

Fioletowi: Abu Hanna, Włodarczyk, Nawrocki, Muci



W tej części treningu nie brał udziału Jasur Yaxshiboyev, dla którego był to pierwszy trening po powrocie z przymusowego urlopu koronawirusowego.



- Chcemy solidnie popracować i maksymalnie wykorzystać ten czas i warunki, jakie tutaj mamy. Na początek zagramy z zespołem z niższej ligi, dlatego dziś bardzo mocno trenowaliśmy. Jutro przed południem też czeka nas ciężka jednostka. W sparingu wykorzystamy maksymalną liczbę zawodników. Zagrają wszyscy, którzy są zdrowi. Z Ferencvarosi i Krasnodarem będziemy ograniczać ten skład i szukać optymalnego zestawienia, które w przyszłości może grać ze sobą w dużym wymiarze czasowym - mówi Czesław Michniewicz



W czwartek zespół będzie trenował o godzinie 9:30 rano, a wieczorem odbędzie się pierwsze sparingowe spotkanie tego lata. O godzinie 18 w Bischofshofen legioniści zmierzą się z miejscowym BSK 1933. Transmisję z meczu będzie można obejrzeć na klubowym kanale YouTube. My już teraz zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej relacji LIVE!



fot. Woytek / Legionisci.com