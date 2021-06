Abu Hanna: Moją pozycją jest lewy stoper

- Moją ulubioną pozycją na boisku jest lewy stoper. Na tej pozycji grałem najczęściej w ostatnich dwóch latach. Oczywiście mogę zagrać z boku, jeżeli będzie taka konieczność, ale moim pierwszym wyborem jest stoper - mówi Joel Abu Hanna . - Trening był intensywny, wiemy że musimy ciężko pracować przed meczami pucharowymi i ligą. Jestem nowy więc oczekuję, że poznam całą dużynę i taktykę, którą mamy grać. Ponadto chcę wzmocnić się fizycznie. Aklimatyzacja przebiega perfekcyjnie. Część chłopaków poznałem już podczas fety mistrzowskiej, bo byłem obecny na ostatnim meczu sezonu.. W szatni funkcjonuje wiele języków, więc nie mam problemów z komunikacją, co jest kluczowe. W Leogangu pokój dzielę z Mahirem Emrelim - obaj jesteśmy nowi, więc dobrze nas dopasowano.

