Trener o nowych zawodnikach i transferach

Środa, 16 czerwca 2021 r. 22:15 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Spodziewamy się, że ktoś dołączy. Rozmowy się toczą, ale dopóki ktoś nie zacznie z nami trenować, to nie przejmuję się doniesieniami prasowymi. Najczęściej bowiem jest tak, że jak nazwisko pojawia się w mediach, to ten zawodnik do nas nie trafia - mówi trener Czesław Michniewicz.











Mamy bardzo dobrą kadrę, chłopcy świetnie pracują, ale nawet oni twierdzą, że w przypadku kontuzji czy innych rzeczy potrzebujemy szerszej kadry - mówię o tych czołowych zawodnikach. Dziś na przykład po szczepieniu nie było trzech zawodników. Takie sytuacje mogą się zdarzać. Czekamy, co się wydarzy - dodaje szkoleniowiec.



Michniewicz wypowiedział się także o dwóch nowych zawodnikach, którzy mogą być wzmocnieniem w nowym sezonie.



- Joel Abu Hanna pokazał się z dobrej strony, jeśli chodzi o agresję w grze. Ma doskok, gra ciałem. Dziś było widać jak kilku - zwłaszcza młodszych zawodników – odbijało się od niego. Jest agresywny i odpowiedzialny taktycznie. Szybko odbudowuje ustawienie, ma niezły strzał. Więcej jeszcze nie możemy powiedzieć. Na pewno nie jest typem błyskotliwego technika, który będzie wyprowadzał piłkę. Oczekuję, że będzie grał twardo i napastnicy będą mieli z nim dużo problemów. Więcej dowiemy się po sparingach. Myślę, że wypróbujemy go na dwóch pozycjach. Na pozycji trzeciego stopera z lewej strony oraz na wahadle. Jutro zdecydujemy z profesorem jak poprowadzimy "Mladena” - zobaczymy jak się będzie czuł. Od tego zależy ile minut zagra w sparingach na wahadle.







- Mahir Emreli jest z nami trochę dłużej. Wprowadził się bardzo łatwo i szybko. Mówi w kilku językach, jest bardzo otwarty i wesoły. Drużyna od razu go polubiła, zna już wszystkich po imieniu. Swobodnie z nimi się porozumiewa, to na pewno jego duży atut. Ma bardzo dobrą technikę, jest silnym zawodnikiem, który dobrze się zastawia. Ma dobry strzał, rozumie grę i kombinację w grze. Dużo widzi na boisku. Jest zawodnikiem szybkim i dużo biegającym po boisku, nie jest statyczny. Ponadto jest bardzo dobrze zbudowany. Myślę, że bardzo szybko się wprowadzi do naszej drużyny i może być silnym punktem. Ważne, żeby był zdrowy, bo wcześniej miał kilka urazów. Musimy na to zwracać uwagę, by coś się nie odnowiło.