Górnik Łęczna i ŁKS w finale baraży

Środa, 16 czerwca 2021 r. 23:25 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Bezpośredni awans do Ekstraklasy wywalczył sobie Radomiak Radom oraz Termalica Bruk-Bet Nieciecza. Wciąż trwa walka o trzecie miejsce w 1. lidze, które również premiowane jest grą na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Ostatecznie będzie to zwycięzca rywalizacji Górnika Łęczna z ŁKS-em, która odbędzie się 20 czerwca.



W środę odbyły się baraże o awans do Ekstraklasy. Arka Gdynia na własnym boisku przegrała 0-1 z ŁKS-em. Jedyną bramkę w tym spotkaniu zdobył Pirulo. Dodajmy, że w ekipie gdynian całe spotkanie rozegrał wypożyczony z Legii Maciej Rosołek, a w barwach łodzian kilka minut na murawie spędził Tomasz Nawotka.



Więcej emocji kibicom dostarczyły ekipy GKS-u Tychy oraz Górnika Łęczna. Zespół z województwa śląskiego wyszedł na prowadzenie już w 3. minucie za sprawą trafienia Kacpra Piątka. Ostatecznie łęcznianie stan meczu wyrównali w końcówce meczu po golu Michała Maka. Zwycięzcę wyłoniły rzuty karne, w których lepszy okazał się Górnik.