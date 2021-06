Leogang: Sparing bez Slisza. Poranna taktyka i ostrzał bramki

Czwartek, 17 czerwca 2021 r. 12:07 Woytek, źródło: Legionisci.com

Czwartkowy poranek w Austrii stał pod znakiem przygotowania do wieczornego meczu z Bischofshofen SK. Na murawie boiska w Hochfilzen stawili się wszyscy zawodnicy. Indywidualnie pracował Jasur Yaxshiboyev, natomiast trójka graczy (Luquinhas, Kostorz i Andre Marins), których zabrakło wczoraj z powodu osłabienia po szczepieniu, pracowała na pełnych obrotach.



Po rozgrzewce trenerzy podzieli zawodników na dwie grupy. Pierwszą i najciekawszą dla oka stanowili gracze ofensywni, którzy oddawali strzały z 16 metrów. Najpierw jednak musieli wystawić sobie piłkę żonglerką, a następnie wykonać biegi z piłką między pachołkami i także próbować pokonać jednego z bramkarzy. Jak to zwykle bywa wychodziło skuteczność stała na różnym poziomie, ale nie zabrakło kilku soczystych uderzeń i parad bramkarskich. Możecie je obejrzeć na naszym poniższym filmie. W tym samym czasie druga grupa brała udział w gierce taktycznej.







W sparingu bez Slisza, Skibicki na wahadle



W sparingu z Bischofshofen nie zagra Bartosz Slisz, który wczoraj podkręcił stopę, ale dziś ćwiczył normalnie. Sztab szkoleniowy postanowił po prostu dać mu odpocząć. Po odejściu Marko Vesovicia i Pawła Wszołka oraz przy nieobecności Josipa Juranovicia szansę na prawym wahadle otrzyma Kacper Skibicki. Na tej pozycji na lewej stronie pewne miejsce ma Filip Mladenović, ale możemy spodziewać się, że sprawdzany będzie tam Joel Abu Hanna, który jednak jak sam mówi woli grać jako lewy stoper. Ponadto trener zapowiedział, że swoje minuty otrzymają wszyscy młodzi zawodnicy, choć można się spodziewać, że będzie to dla nich jedna z nielicznych szans w najbliższych tygodniach.



O godzinie 18:30 w Bischofshofen legioniści zmierzą się z miejscowym BSK 1933. Transmisję z meczu będzie można obejrzeć na kanale YouTube Legii Warszawa. My już teraz zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!



fot. Woytek / Legionisci.com