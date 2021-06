Terminarz Ekstraklasy 2021/22

Czwartek, 17 czerwca 2021 r. 10:30 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Ekstraklasa SA ogłosiła terminarz najbliższego ligowego sezonu, który rozpocznie się 23 lipca 2021 roku, a zakończy 21 lub 22 maja 2022 roku. Legia sezon rozpocznie spotkaniem na własnym stadionie z Wisłą Płock, a zakończy meczem przy Łazienkowskiej z Cracovią.



W trakcie kwalifikacji do europejskich pucharów legioniści będą swoje mecze rozgrywać w soboty. "Wojskowi" w 1. kolejce zmierzą się na własnym boisku z Wisłą Płock, a tydzień później czeka ich wyjazd do Radomia, gdzie ich rywalem będzie beniaminek Radomiak Radom.



W sezonie 2021/22 zostaną rozegrane 34 kolejki. Standardowym rozwiązaniem będą dwa mecze w piątki, trzy w soboty, trzy w niedzielę oraz jeden w poniedziałek. Jeżeli poniedziałkowe spotkanie nie będzie mogło się odbyć, wtedy zostaną rozegrane cztery mecze w sobotę. Dodatkowo trzy środy na wiosnę zostały zarezerwowane jako terminy rezerwowe.



Nowością jaką wprowadziła Ekstraklasa będzie możliwość złożenia wniosku o przełożenie meczu ligowego przez klub, który uzyska awans do fazy play-off w europejskich rozgrywkach. Może to dotyczyć 5. kolejki, w której to warszawiacy przy Łazienkowskiej zmierzą się z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza.



Departament Logistyki Rozgrywek przy ustalaniu terminarza rozważył i uwzględnił wszystkie uwagi zgłaszane w ostatnich tygodniach przez kluby. W tym roku przesłano ich wyjątkowo dużo, głównie dotyczyły niedostępności stadionów w okresie wakacyjnym i jesiennym.



Terminarz Sezonu 2021/22:



Kolejka 1 - 24.07.2021

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Stal Mielec

Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk

Lech Poznań - Radomiak Radom

Legia Warszawa - Wisła Płock

Piast Gliwice - Raków Częstochowa

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

Beniaminek 3 - Cracovia

Wisła Kraków - KGHM Zagłębie Lubin

Śląsk Wrocław - Warta Poznań



Kolejka 2 - 31.07.2021

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Wisła Kraków

Cracovia - Śląsk Wrocław

Górnik Zabrze - Lech Poznań

KGHM Zagłębie Lubin - Beniaminek 3

Lechia Gdańsk - Wisła Płock

Radomiak Radom - Legia Warszawa

Raków Częstochowa - Jagiellonia Białystok

Stal Mielec - Piast Gliwice

Warta Poznań - Pogoń Szczecin



Kolejka 3 - 07.08.2021

Górnik Zabrze - Stal Mielec

Jagiellonia Białystok - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Lech Poznań - Cracovia

Legia Warszawa - KGHM Zagłębie Lubin

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice

Beniaminek 3 - Warta Poznań

Wisła Kraków - Raków Częstochowa

Wisła Płock - Radomiak Radom

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk



Kolejka 4 - 14.08.2021

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Lech Poznań

Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze

KGHM Zagłębie Lubin - Pogoń Szczecin

Lechia Gdańsk - Cracovia

Piast Gliwice - Wisła Płock

Raków Częstochowa - Radomiak Radom

Stal Mielec - Wisła Kraków

Warta Poznań - Legia Warszawa

Śląsk Wrocław - Beniaminek 3



Kolejka 5 - 21.08.2021

Cracovia - Jagiellonia Białystok

Lech Poznań - Lechia Gdańsk

Legia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Piast Gliwice - Śląsk Wrocław

Pogoń Szczecin - Stal Mielec

Beniaminek 3 - Wisła Kraków

Radomiak Radom - Warta Poznań

Raków Częstochowa - Górnik Zabrze

Wisła Płock - KGHM Zagłębie Lubin



Kolejka 6 - 28.08.2021

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Cracovia

Górnik Zabrze - Piast Gliwice

KGHM Zagłębie Lubin - Śląsk Wrocław

Lech Poznań - Pogoń Szczecin

Lechia Gdańsk - Radomiak Radom

Stal Mielec - Beniaminek 3

Warta Poznań - Jagiellonia Białystok

Wisła Kraków - Legia Warszawa

Wisła Płock - Raków Częstochowa



Kolejka 7 - 11.09.2021

Cracovia - Górnik Zabrze

Jagiellonia Białystok - Stal Mielec

Piast Gliwice - KGHM Zagłębie Lubin

Beniaminek 3 - Wisła Płock

Radomiak Radom - Pogoń Szczecin

Raków Częstochowa - Lech Poznań

Warta Poznań - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Wisła Kraków - Lechia Gdańsk

Śląsk Wrocław - Legia Warszawa



Kolejka 8 - 18.09.2021

Górnik Zabrze - Warta Poznań

KGHM Zagłębie Lubin - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Lech Poznań - Wisła Kraków

Lechia Gdańsk - Piast Gliwice

Legia Warszawa - Beniaminek 3

Pogoń Szczecin - Cracovia

Radomiak Radom - Śląsk Wrocław

Stal Mielec - Raków Częstochowa

Wisła Płock - Jagiellonia Białystok



Kolejka 9 - 25.09.2021

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Górnik Zabrze

Jagiellonia Białystok - Lech Poznań

Legia Warszawa - Raków Częstochowa

Piast Gliwice - Cracovia

Beniaminek 3 - Lechia Gdańsk

Stal Mielec - Radomiak Radom

Warta Poznań - KGHM Zagłębie Lubin

Wisła Kraków - Pogoń Szczecin

Śląsk Wrocław - Wisła Płock



Kolejka 10 - 02.10.2021

Cracovia - Stal Mielec

Górnik Zabrze - Wisła Płock

KGHM Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok

Lech Poznań - Śląsk Wrocław

Lechia Gdańsk - Legia Warszawa

Piast Gliwice - Wisła Kraków

Pogoń Szczecin - Beniaminek 3

Radomiak Radom - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Raków Częstochowa - Warta Poznań



Kolejka 11 - 16.10.2021

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Lechia Gdańsk

Cracovia - Warta Poznań

Górnik Zabrze - Wisła Kraków

Jagiellonia Białystok - Radomiak Radom

Legia Warszawa - Lech Poznań

Beniaminek 3 - Piast Gliwice

Stal Mielec - KGHM Zagłębie Lubin

Wisła Płock - Pogoń Szczecin

Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa



Kolejka 12 - 23.10.2021

KGHM Zagłębie Lubin - Cracovia

Lech Poznań - Wisła Płock

Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze

Piast Gliwice - Legia Warszawa

Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok

Radomiak Radom - Beniaminek 3

Raków Częstochowa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Warta Poznań - Stal Mielec

Wisła Kraków - Śląsk Wrocław



Kolejka 13 - 30.10.2021

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Śląsk Wrocław

Cracovia - Radomiak Radom

Górnik Zabrze - KGHM Zagłębie Lubin

Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice

Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

Beniaminek 3 - Raków Częstochowa

Stal Mielec - Lech Poznań

Warta Poznań - Lechia Gdańsk

Wisła Płock - Wisła Kraków



Kolejka 14 - 06.11.2021

Lechia Gdańsk - KGHM Zagłębie Lubin

Legia Warszawa - Stal Mielec

Piast Gliwice - Warta Poznań

Beniaminek 3 - Lech Poznań

Radomiak Radom - Górnik Zabrze

Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin

Wisła Kraków - Cracovia

Wisła Płock - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Śląsk Wrocław - Jagiellonia Białystok



Kolejka 15 - 20.11.2021

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Beniaminek 3

Cracovia - Raków Częstochowa

Górnik Zabrze - Legia Warszawa

Jagiellonia Białystok - Wisła Kraków

KGHM Zagłębie Lubin - Radomiak Radom

Lech Poznań - Piast Gliwice

Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław

Stal Mielec - Lechia Gdańsk

Warta Poznań - Wisła Płock



Kolejka 16 - 27.11.2021

Lech Poznań - Warta Poznań

Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok

Piast Gliwice - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk

Beniaminek 3 - Górnik Zabrze

Raków Częstochowa - KGHM Zagłębie Lubin

Wisła Kraków - Radomiak Radom

Wisła Płock - Cracovia

Śląsk Wrocław - Stal Mielec



Kolejka 17 - 04.12.2021

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Pogoń Szczecin

Cracovia - Legia Warszawa

Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław

Jagiellonia Białystok - Beniaminek 3

KGHM Zagłębie Lubin - Lech Poznań

Lechia Gdańsk - Raków Częstochowa

Radomiak Radom - Piast Gliwice

Stal Mielec - Wisła Płock

Warta Poznań - Wisła Kraków



Kolejka 18 - 11.12.2021

Cracovia - Beniaminek 3

Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin

KGHM Zagłębie Lubin - Wisła Kraków

Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok

Radomiak Radom - Lech Poznań

Raków Częstochowa - Piast Gliwice

Stal Mielec - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Warta Poznań - Śląsk Wrocław

Wisła Płock - Legia Warszawa



Kolejka 19 - 18.12.2021

Jagiellonia Białystok - Raków Częstochowa

Lech Poznań - Górnik Zabrze

Legia Warszawa - Radomiak Radom

Piast Gliwice - Stal Mielec

Pogoń Szczecin - Warta Poznań

Beniaminek 3 - KGHM Zagłębie Lubin

Wisła Kraków - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Wisła Płock - Lechia Gdańsk

Śląsk Wrocław - Cracovia



Kolejka 20 - 05.02.2022

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Jagiellonia Białystok

Cracovia - Lech Poznań

KGHM Zagłębie Lubin - Legia Warszawa

Lechia Gdańsk - Śląsk Wrocław

Piast Gliwice - Pogoń Szczecin

Radomiak Radom - Wisła Płock

Raków Częstochowa - Wisła Kraków

Stal Mielec - Górnik Zabrze

Warta Poznań - Beniaminek 3



Kolejka 21 - 12.02.2022

Cracovia - Lechia Gdańsk

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok

Lech Poznań - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Legia Warszawa - Warta Poznań

Pogoń Szczecin - KGHM Zagłębie Lubin

Beniaminek 3 - Śląsk Wrocław

Radomiak Radom - Raków Częstochowa

Wisła Kraków - Stal Mielec

Wisła Płock - Piast Gliwice



Kolejka 22 - 19.02.2022

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Legia Warszawa

Górnik Zabrze - Raków Częstochowa

Jagiellonia Białystok - Cracovia

KGHM Zagłębie Lubin - Wisła Płock

Lechia Gdańsk - Lech Poznań

Stal Mielec - Pogoń Szczecin

Warta Poznań - Radomiak Radom

Wisła Kraków - Beniaminek 3

Śląsk Wrocław - Piast Gliwice



Kolejka 23 - 26.02.2022

Cracovia - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Jagiellonia Białystok - Warta Poznań

Legia Warszawa - Wisła Kraków

Piast Gliwice - Górnik Zabrze

Pogoń Szczecin - Lech Poznań

Beniaminek 3 - Stal Mielec

Radomiak Radom - Lechia Gdańsk

Raków Częstochowa - Wisła Płock

Śląsk Wrocław - KGHM Zagłębie Lubin



Kolejka 24 - 05.03.2022

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Warta Poznań

Górnik Zabrze - Cracovia

KGHM Zagłębie Lubin - Piast Gliwice

Lech Poznań - Raków Częstochowa

Lechia Gdańsk - Wisła Kraków

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

Pogoń Szczecin - Radomiak Radom

Stal Mielec - Jagiellonia Białystok

Wisła Płock - Beniaminek 3



Kolejka 25 - 12.03.2022

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - KGHM Zagłębie Lubin

Cracovia - Pogoń Szczecin

Jagiellonia Białystok - Wisła Płock

Piast Gliwice - Lechia Gdańsk

Beniaminek 3 - Legia Warszawa

Raków Częstochowa - Stal Mielec

Warta Poznań - Górnik Zabrze

Wisła Kraków - Lech Poznań

Śląsk Wrocław - Radomiak Radom



Kolejka 26 - 19.03.2022

Cracovia - Piast Gliwice

Górnik Zabrze - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

KGHM Zagłębie Lubin - Warta Poznań

Lech Poznań - Jagiellonia Białystok

Lechia Gdańsk - Beniaminek 3

Pogoń Szczecin - Wisła Kraków

Radomiak Radom - Stal Mielec

Raków Częstochowa - Legia Warszawa

Wisła Płock - Śląsk Wrocław



Kolejka 27 - 02.04.2022

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Radomiak Radom

Jagiellonia Białystok - KGHM Zagłębie Lubin

Legia Warszawa - Lechia Gdańsk

Beniaminek 3 - Pogoń Szczecin

Stal Mielec - Cracovia

Warta Poznań - Raków Częstochowa

Wisła Kraków - Piast Gliwice

Wisła Płock - Górnik Zabrze

Śląsk Wrocław - Lech Poznań



Kolejka 28 - 09.04.2022

KGHM Zagłębie Lubin - Stal Mielec

Lech Poznań - Legia Warszawa

Lechia Gdańsk - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Piast Gliwice - Beniaminek 3

Pogoń Szczecin - Wisła Płock

Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok

Raków Częstochowa - Śląsk Wrocław

Warta Poznań - Cracovia

Wisła Kraków - Górnik Zabrze



Kolejka 29 - 16.04.2022

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Raków Częstochowa

Cracovia - KGHM Zagłębie Lubin

Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk

Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin

Legia Warszawa - Piast Gliwice

Beniaminek 3 - Radomiak Radom

Stal Mielec - Warta Poznań

Wisła Płock - Lech Poznań

Śląsk Wrocław - Wisła Kraków



Kolejka 30 - 23.04.2022

KGHM Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze

Lech Poznań - Stal Mielec

Lechia Gdańsk - Warta Poznań

Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok

Pogoń Szczecin - Legia Warszawa

Radomiak Radom - Cracovia

Raków Częstochowa - Beniaminek 3

Wisła Kraków - Wisła Płock

Śląsk Wrocław - Bruk-Bet Termalica Nieciecza



Kolejka 31 - 30.04.2022

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Wisła Płock

Cracovia - Wisła Kraków

Górnik Zabrze - Radomiak Radom

Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław

KGHM Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk

Lech Poznań - Beniaminek 3

Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa

Stal Mielec - Legia Warszawa

Warta Poznań - Piast Gliwice



Kolejka 32 - 07.05.2022

Lechia Gdańsk - Stal Mielec

Legia Warszawa - Górnik Zabrze

Piast Gliwice - Lech Poznań

Beniaminek 3 - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Radomiak Radom - KGHM Zagłębie Lubin

Raków Częstochowa - Cracovia

Wisła Kraków - Jagiellonia Białystok

Wisła Płock - Warta Poznań

Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin



Kolejka 33 - 14.05.2022

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Piast Gliwice

Cracovia - Wisła Płock

Górnik Zabrze - Beniaminek 3

Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa

KGHM Zagłębie Lubin - Raków Częstochowa

Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin

Radomiak Radom - Wisła Kraków

Stal Mielec - Śląsk Wrocław

Warta Poznań - Lech Poznań



Kolejka 34 - 21.05.2022

Lech Poznań - KGHM Zagłębie Lubin

Legia Warszawa - Cracovia

Piast Gliwice - Radomiak Radom

Pogoń Szczecin - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Beniaminek 3 - Jagiellonia Białystok

Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk

Wisła Kraków - Warta Poznań

Wisła Płock - Stal Mielec

Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze