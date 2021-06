Michniewicz: Niewiele udało się przećwiczyć

Czwartek, 17 czerwca 2021 r. 21:24 Wiśnia i Woytek, źródło: Legionisci.com

- Dzisiaj rywale nie potrafili wykorzystać naszych błędów, ale lepszy przeciwnik już na pewno to zrobi. Musieliśmy jeszcze nieco eksperymentować ze składem, dlatego też w drugiej połowie na boisku zagrał "Skwara". Gdy na murawie pojawił się Mladenović, to widać było, że większość akcji zaczęło być rozgrywane na jego stronie. Jeśli chodzi o Abu Hannę, to jest to zawodnik, który lepiej będzie czuł się w bloku defensywnym z trójką obrońców niż jako wahadłowy - powiedział po czwartkowym meczu Czesław Michniewicz.



Pierwsza kontuzja



Podczas okresu przygotowawczego w Dubaju czy teraz latem, słabszy przeciwni jest istotny do rozegrania kontrolnego meczu. Pierwsze dnia są trudne, ponieważ piłkarze są zmęczeni. Łatwo można wprowadzić się w sezon spotkaniem ze słabszym rywalem i tak też było tym razem. Do wyniku nie przywiązujemy wagi, chociaż cieszymy się ze strzelonych goli. Najważniejsze jednak, że skończyliśmy mecz bez kontuzji. Abu Hanna miał w drugiej połowie zagrać jako środkowy obrońca, natomiast Mateusz Hołownia jako wahadłowy. Okazało się jednak, że Hanna lekko naciągnął mięsień dwugłowy uda. Bardzo chciał grać dalej, ale uznaliśmy, że nie ma sensu ryzykować. Swoje szanse dostali młodzi i zobaczymy, czy również będą mieli okazję zagrać w kolejnych sparingach. Nie ukrywam, że w nich będziemy chcieli zagrać w możliwie optymalnym składzie. Na pewno będziemy przyglądać się tym, którzy są najbliższe wyjściowej jedenastki, a także naszym nowym nabytkom.



Sprawdzanie ustawień



Podczas tego sparingu niewiele udało się przećwiczyć. Sprawdzaliśmy m.in. jak będzie wyglądała gra w środku pola. Bartek grał tam początkowo z Ernestem Mucim. W drugiej połowie zobaczyliśmy jak współpracują ze sobą "Kosti" oraz Emreli, a także Luquinhas z Kapustką. Nie robiliśmy zmian od razu po przerwie właśnie po to, żeby sprawdzić kilka innych konfiguracji. Chcieliśmy zobaczyć wszystkich najlepszych zawodników na tle swoich kolegów.



O Emrelim



Jak sami widzicie, każde dotknięcie przez niego piłki jest przemyślane. Ma dobrą technikę, rozumienie gry, a także wykończenie. Do tej pory mieliśmy problemy z oddawaniem strzałów z dystansu i myślę, że on pomoże nam w ich rozwiązaniu. Często szuka uderzenia z daleka. Potrafi oddać groźny strzał i to nie są próby, które przelatują nad płotem. Potrzebujemy teraz gracza, który będzie potrafił wychodzić do prostopadłych piłek, ponieważ Emreli to bardziej rozgrywający. Myślę, że będzie dobrze czuł się w ustawieniu 3-5-2, kiedy będzie miał obok siebie partnera w ataku. Tak grał również w Karabachu.



Powrót Jasura



Myślę, że jutro włączymy Jasura do pełnego treningu. Czas ucieka i jest go coraz mniej. Dzisiaj trenował jeszcze indywidualnie, ale myślę, że po koronawirusie czuje się już ok. Dzisiaj lekkie problemy fizyczne po szczepieniu miał Andre Martins, który na boisku nie był do końca sobą.



Cały czas w mediach pisze się o różnych zawodnikach, którzy mogą do nas trafić. Dopóki kontraktu nie podpiszemy to nie ma o czym mówić.