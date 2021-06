Emreli: Nigdy nie grałem w takim ustawieniu

Czwartek, 17 czerwca 2021 r.

- To spotkanie było dla mnie ważne ze względu na możliwość bliższego poznania kolegów poznanie kolegów z drużyny. Oczywiście jestem zadowolony ze strzelenia trzech goli, ale najważniejsza jest dla mnie aklimatyzacja. Uważam, ze wyzystko przebiega poprawnie. Jestem napastnikiem i moją pracą jest zdobywanie bramek. Najważniejsze jednak jest to co będzie w najbliższej przyszłości. Muszę skoncentrować się na tym, by kontynuować dobrą grę - mówi Mahir Emreli.



- Przeciwnicy nie byli mocną drużyną, ale walczyli dzielnie i pokazali charakter. Legia lubi grać piłką. Nigdy nie grałem w takim ustawieniu. Przez 6 lat w Qarabagu graliśmy systemem 4-3-3. Muszę się przesawić na to ustawienie Rozmawiałem o tym z trenerem. Powiedział, że wszystko mi wytłumaczy i krok po kroku zaadaptuję się do tego ustawienia - dodał Emreli.