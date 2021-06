Josué Pesqueira zostanie piłkarzem Legii

Izraelski klub Hapoel Beer Szewa poinformował, że osiągnął porozumienie z Legią Warszawa w sprawie transferu Josué Pesqueiry . 30-letni Portugalczyk jest środkowym ofensywnym pomocnikiem. W ostatnim sezonie wystąpił w 34 meczach, strzelił 13 goli i zanotował 6 asyst. W swojej karierze zanotował także epizod w reprezentacji Portugalii. W 2013 i 2014 roku cztery razy zagrał w kadrze. Josué urodził się 17 września 1990 i jest wychowankiem FC Porto. Ma wzrost 174 cm, gra lewą nogą. W swojej karierze często był wypożyczany z Porto do innych klubów portugalskich takich jak SC Covilha, Penafiel, Pacos Ferreira, czy Braga. Zaliczył także epizody w holenderskim VVV-Venlo, tureckim Bursasporze, Galatasaray i Osmanlisporze. W grudniu 2017 roku zakończyła się jego kontrakt z Porto i trafił na rok do Akhisarsporu, a następnie odszedł do Hapoelu Beer Szewa. Wygląda na to, że Legia wykorzystała sytuację, w jakiej znalazł się zawodnik. Izraelski był zawieszony za uliczną awanturę z innym graczem, a teraz zgodził się transfer. W lutym z kolei został zawieszony na 4 mecze za oplucie rywala.

Jarkonet - 13 minut temu, *.metrointernet.pl Bardzo dobry transfer zawodnik strzelający, myślący i nie odstawiający nogi jak wkomponuje się w drużynę będzie naprawdę wzmocnieniem . Wszystkim płaczką i osoba nie mającym pojęcie o piłkarzu i piłce wyjaśniam, iż do koncepcji gry trenera M idealnie pasuje przede wszystkim jest. Lewonożny i nie boi się uderzyć z dystansu. I jest gotowy do gry. Pozdrawiam tylko Legia. Możecie hejtowac mam to gdzieś znawcy :-)))))))) odpowiedz

SJP - 15 minut temu, *.orange.pl Wydaje się charakterny.

Do redakcji: artykuły coraz częściej jakby pisał je ukrainiec za parę złotych. Dużo błędów, literówek i pozjadanych słówek.

Pozdrawiam odpowiedz

Dezerter - 17 minut temu, *.orange.pl Dobry gracz, teraz będą walki wręcz i plucie na odległość, czyli walka na całego. odpowiedz

Www - 23 minuty temu, *.chello.pl Powiem że jak dla mnie dosyć ciekawy transfer, niezła liga, dobre statystyki. Zobaczymy, nie skreślam, powodzenia. odpowiedz

Szmu(L)ki - 26 minut temu, *.aster.pl Ogór straszny... nawet filmiku o nim dobrego nie potrafią zrobić. Te strzały z dystansu nie takie wspaniałe, bo bramkarze o skoczności worka kartofli. Nie ma żadnej akcji, w której jest jakaś kombinacyjna akcja, dośrodkowanie itp.

Obym się mylił. odpowiedz

chrisSiekierki - 27 minut temu, *.vectranet.pl Z tego co czytam nie daje sobie w kasze dmuchać, teraz muszą coś znaleźć jak gra ale skoro zagrał w reprezentacji Portugalii to nie może być ogórkiem odpowiedz

bep - 35 minut temu, *.2.10 Wygląda gość na twardziela, a takich nam w Legii potrzeba. odpowiedz

grzesiek - 29 minut temu, *.centertel.pl @bep: tez mi siw tak wydaje ale z drugiej strony moze mu sie nie chciec grac. Dostanie dobry kontrakt i przekoczuje rok w warszawie a dopiero pozniej zacznie sie rozgladax za wartosciowym klubem. odpowiedz

jajkokokosz - 40 minut temu, *.vectranet.pl Strzela z dystansu,a tego Legii bardzo brakuje odpowiedz

Obcy - 44 minuty temu, *.t-mobile.pl Ale jestem podbudowany tą informacją. odpowiedz

Qla - 46 minut temu, *.master.pl Czy to będzie ogóras, czy też marchewa i co z tego wyjdzie pokaże czas, którego nie ma. Ważne czy da się to sklecić i kto to zrobi. Bo jeszcze parę wypowiedzi i za chwilę nie będzie trenera. W tej chwili odszedł skład, który w ciemno każdy beniaminek i nie tylko by brał. No i najlepszy z prezesów będzie chyba musiał sam przesiąść się z konsoli na ławkę trenerską ;-) odpowiedz

L56 - 56 minut temu, *.t-mobile.pl Kolejny wielkolud. Może będziemy grali mniejszą piłką. Co z tego, że technika i przegląd pola jak będzie się odbijał od np. Norwegów gdzie każdy ma min. 180 odpowiedz

gfas - 48 minut temu, *.inetia.pl @L56: Dobrze że Messi ma 210 cm odpowiedz

chrisSiekierki - 26 minut temu, *.vectranet.pl @gfas: 2.10 miał na początku kariery a teraz zaledwie 2.08 ale to też imponujące odpowiedz

Pablo - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ma widzę jedną bardzo cenną cechę,której BARDZO brakuje w Legii- umie strzelać bramki z dystansu, a nie tylko z 3 metrów. odpowiedz

Pablo - 1 godzinę temu, *.chello.pl "Legia wykorzystała sytuację, w jakiej znalazł się zawodnik. Izraelski był zawieszony za uliczną awanturę z innym graczem, a teraz zgodził się transfer."



A można po "polskiemu"? odpowiedz

SDS - 1 godzinę temu, *.proflink.pl @Pablo: hehe dobre :) odpowiedz

SDS - 1 godzinę temu, *.proflink.pl @Pablo: hehe dobre :) odpowiedz

B72 - 1 godzinę temu, *.virginm.net Taki Yourii Medeiros tylko bardziej mobilny z lepszym przeglądem pola , na ta chwilę to na 1000% najlepszy sr pom w naszej lidze ,ale zeby nie było tak kolorowo to problemy z głową i raczej nie lubi się przemęczać w obronie . Dobrze ,ze jest w druzynie kilku Portugalczyków to może go ogarna . odpowiedz

Pawełek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Kto to jest pytam się??? odpowiedz

Semper Fi - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Brac!!!

Powodzenia! odpowiedz

Sputnik 44 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ludzie ogarnijcie się - tu nie przyjdzie nikt ze Złota Piłką na koncie bo i po co? Jeżeli będzie choć trochę zbliżony umiejętnościami do VOO (który Europy nie podbił) to i tak będzie radość... odpowiedz

Komitet powitalny - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Witamy w Legii Ogórasie!

odpowiedz

Tłumczacz - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Pewnie nie każdy zna hebrajski, spoko przetłumaczę treść tweta : "Cześć kibice w końcu się udało i znalazł się frajer. Upchnęliśmy ten stary sprawiający problemy szrot dyletantowi w loczkach na głowie. Wiwat Hapoel!





odpowiedz

Stefan1916 - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Tłumczacz: a ja myśle, ze będzie kotem. Graczem w stylu Rado, jakiego od dawna nam brakuje. odpowiedz

Caa - 22 minuty temu, *.chello.pl @Tłumczacz: xd odpowiedz

johny - 1 godzinę temu, *.com.pl Legia cudzoziemska - i z kim mamy się identyfikować? odpowiedz

Szymko - 1 godzinę temu, *.tauron.pl Dla mnie dobry ruch jak na możliwości finansowe Legii. odpowiedz

piotr_zabki - 2 godziny temu, *.jjs.pl Nie zagrał nawet sekundy a "fachoFcUF" multum. Cofnijcie się do wiadomości o przyjściu VOO, Juranovicia, Luquiniasa. Identyczne komentarze. W sumie myślę, że jakby było info o sprowadzeniu CR7, komentarze byłyby identyczne. Nie, nie jestem zwolennikiem Pudla. Jeden hejt, Legioniści... odpowiedz

Sputnik 44 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @piotr_zabki: CR7 też by dostał hejt, że stary, niemęski i ogór... Szkoda czytać te lamenty... odpowiedz

Odp - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Sputnik 44: to po co piszesz? odpowiedz

Lolo - 2 godziny temu, *.inco.pl Sami wyglądacie na szrot. W legii nie ma aktualnie lewonożnych piłkarzy,a gość może krawaty wiązać lewą nogą. Pisać bzdury możecie na FB a nie tu. odpowiedz

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.plus.pl Więcej klubów w karierze niż wlosow na głowie. To dobrze o nim nie świadczy. Nie jeden trener się na nim zawiódł, więc kto go bierze - mioduski. Bo pewnie za frytki. Żal i żenada. odpowiedz

Hugon - 29 minut temu, *.vectranet.pl @majusL@legionista.com: I dobrze,niech zagra jeden sezon dobrze i w odstawkę do Lechi albo innego Piasta. odpowiedz

Korniszony od Miodelskiego - 2 godziny temu, *.156.140 Kolejny ogóras na pokładzie, zaraz trzeba będzie zmienić szyld Legia na Fabryka Korniszonów. odpowiedz

JurasOgóras - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl @Korniszony od Miodelskiego: Mistrz! Ale mi humor poprawiłeś mimo, że w pełni się z Tobą zgadzam to śmiechłem dobrze ;))) odpowiedz

. - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Korniszony od Miodelskiego: nie zapomnij tylko zabrać zabawek z piaskownicy jak mama będzie wołać na obiad. odpowiedz

Yogi - 2 godziny temu, *.centertel.pl Tam jest napisane ze będzie strzelac 35 bramek w sezonie do 41 roku życia. odpowiedz

Dobre - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Yogi: hahaa odpowiedz

jasiek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Dobre liczby odpowiedz

Al - 2 godziny temu, *.24it.pl Wygląda na szrot... odpowiedz

hektor - 2 godziny temu, *.orange.pl Prijovic tez co chwile zmienial kluby a jak na Legię okazał się dobrym zawodnikiem... i zmienił klub :D odpowiedz

yo11 - 2 godziny temu, *.centertel.pl specjalista od rzutów wolnych , przyda się :) odpowiedz

Pawełek - 2 godziny temu, *.netfala.pl Co to ma znaczyć? Gdzie są realne wzmocnienia I zespołu a nie wzmocnienia rezerw pytam się???!!! odpowiedz

Kibic - 17 minut temu, *.com.pl @Pawełek: daj hajs i kup kogoś Hahah, wiecznie niezadowoleni Panicze odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com Ma juz niemalze 31 lat wiec zayeeebista inwestycja na teraz i na przyszlosc, a i na pewno wzmocnienie. Masakra. Zaraz sie odezwie "daj mu szanse!" brygada.

Ja juz nawet tesknie za takim Helio Pinto... odpowiedz

Syn trenera - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Krzeszczu: kuźwa Caktas był do wzięcia ta jakiś szrot z Izraela po taniosci... Ehhhh żal.. odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com @Krzeszczu: Gosciu od 2009 roku zmienial kluby 20 razy. Nawet Pasquato nie byl taki kozak. qerwa co za transfer... odpowiedz

bie/L/sko - 1 godzinę temu, *.master.pl @Krzeszczu: a ile lat ma nasz król strzelców TOMEK ? odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @bie/L/sko: Wiecej emerytow! Nie starczy jeden, dawac ich wiecej. I wiecej kalek po przejsciach i na odbudowe. Polityka transferowa Rozczochranca, Tapeciarza i przeinteligentnych kibicow jak ty. odpowiedz

LEGIA CUDZOZIEMSKA - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Pudel co Ty robisz!!!! odpowiedz

En - 2 godziny temu, *.co.uk Pozwulcue ze przetłumaczę nie każdy zna hebrajski ????



Hapoel Beer Sheva porozumiał się z polskim klubem Legia Warszawa w sprawie transferu Josewy Peshkiry. Klub dziękuje Joshui za jego wkład i życzy mu sukcesów na nowej drodze.



A teraz niech ktoś wyszuka co to za ancymon chwalić czy marudzić odpowiedz

P! - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Fantastyczny zrzut z Twittera. Idzie się wiele ciekawego doczytać. Haha.

odpowiedz

Tomek - 2 godziny temu, *.113.189 @P!: Ha ha... dokładnie, wszystko prosto i zrozumiale napisane :) odpowiedz

