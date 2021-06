Mecz z Bodø/Glimt odbędzie się w Norwegii

SONDA Czy Legia awansuje do 2. rundy eliminacji Ligi Mistrzów?

Legia Warszawa i UEFA otrzymały informację od FK Bodø/Glimt, że pierwszy mecz możemy rozegrać w Norwegii na stadionie rywala. Tuż po losowaniu nie było to takie pewne, bo w Norwegii obowiązują bardzo duże obostrzenia związane z koronawirusem, zakazujące przyjazdu do kraju. Prawdopodobnie jednak w lipcu zostaną poluzowane. "Otrzymaliśmy wraz z UEFA oficjalną informację od FK Bodø/Glimt, że pierwszy mecz możemy rozegrać w Norwegii na stadionie rywala. Czekamy jeszcze na szczegóły" - poinformowała rzecznik prasowa Iza Kruk . Pierwszy mecz 1. rundy eliminacji Ligi Mistrzów odbędzie się 7 lipca, a rewanż 14 lipca w Warszawie. UEFA poinformowała niedawno, że na mecze eliminacyjne oraz na fazę play-off wszystkich europejskich pucharów nie będą wpuszczani kibice drużyn przyjezdnych. Zgodnie z tą decyzją, kluby nie będą mogły sprzedawać biletów dla fanów drużyn przyjezdnych.

