Koszykówka

Jamrozik asystentem w sztabie pierwszego zespołu Legii

Piątek, 18 czerwca 2021 r. 15:17 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Koszykarska Legia powiększa sztab szkoleniowy pierwszego zespołu. Do Marka Zapałowskiego, pełniącego rolę asystenta Wojciecha Kamińskiego, dołączył Maciej Jamrozik, już wcześniej związany z Akademią Koszykówki Legii Warszawa. Jamrozik w trakcie ostatniego sezonu trafił do Polpharmy Starogard Gdański, gdzie był asystentem Roberta Skibniewskiego.



30-letni Jamrozik trafił do legijnej Akademii w sierpniu 2018 roku i początkowo był asystentem drużyny rezerw i juniorów starszych u boku Roberta Chabelskiego, później zaś samodzielnie prowadził oba zespoły. W sezonie 2019/20 i na początku rozgrywek 2020/21 (do listopada 2020), Jamrozik był asystentem Krzysztofa Szablowskiego w II-ligowej drużynie rezerw Legii i U-19. Zanim trafił do Legii, pracował przez trzy lata w I-ligowym Zniczu Basket Pruszków.



"Wszelkie szczegóły dopracowaliśmy na przełomie maja i czerwca. Otrzymałem oferty pracy z innych klubów Energa Basket Ligi, I ligi, czy też II ligi, ale dla mnie priorytetem była Legia - organizacja, którą dobrze znam, bo pracowałem kilka lat w Akademii Koszykówki stołecznego klubu. Ponadto nowym dla mnie wyzwaniem będzie praca przy okazji europejskich pucharów w których zagra Legia, co na pewno będzie bezcennym doświadczeniem w moim rozwoju. W sztabie szkoleniowym Legii będę odpowiadał za analizę gry przeciwników, pracę indywidualną z zawodnikami oraz wszelkie inne zadania jakie trener Wojciech Kamiński mi powierzy. Przede mną jeszcze krótki urlop, później będę uczestniczył w Szkole Trenerów PZKosz, gdzie będą też m.in. Filip Dylewicz, czy Krzysztof Szubarga, a później już nastąpi start przygotowań do nowego sezonu, które zaczniemy 12 lipca" - powiedział Maciej Jamrozik.