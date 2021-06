Kostorz: Chcę dopracować swoją skuteczność

Piątek, 18 czerwca 2021 r. 16:00 Woytek, Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

- Chcę dopracować swoją skuteczność, to główny element, nad którym będę teraz się skupiał. Podczas sparingu strzeliłem gola, nie został on uznany, pomimo że spalonego nie było. Później miałem kolejne okazje, jednak nie wykorzystałem ich. Już przed spotkaniem z Bischofshofen SK rozmawiałem z trenerami, że będę zostawał po treningach i szlifował swoją skuteczność. Ciężko poprawić swoją wydolność i szybkość, ze zdobywaniem bramek jest trochę inaczej. Trzeba nad tym przysiąść i wypracować systematyczność - mówi Kacper Kostorz.



- Jak treninig? Jest ciężko, niedziela godzina 17... żartuję oczywiście (śmiech). Jest fajny obóz i super krajobrazy. Właściwie to gdy byłem tutaj z trenerem Vukoviciem, to już wtedy to miejsce bardzo mi się podobało. Mamy świetne warunki do treningów, a dodatkowo wczoraj rozegraliśmy sparing, który był przydatny do rozegrania się oraz postrzelania. Trenujemy dalej, gdyż zaraz czeka nas kolejny mecz towarzyski. Myślę, że dobrze przygotowujemy się do walki o najwyższe cele.



- Podczas dzisiejszego treningu był nieco większy luz, gdyż bardziej stawialiśmy na elementy siłowe. Popołudniu będzie nieco trudniej, będą strzały z rozegraniem. Jutro także będzie bardzo intensywny dzień, więc myślę że nie będzie to łatwy obóz, ale jest on robiony z głową.



- W Dubaju wyglądałem gorzej fizycznie, może było to spowodowane moją wcześniejszą chorobą. Z pewnością lepiej czuję się teraz niż pół roku temu, tym bardziej że wyniki moich testów wydolnościowych były najlepsze odkąd jestem w Legii. Podczas gdy wszyscy zawodnicy mieli wolne, ja ciągle pracowałem. Miałem rozpiskę co mam robić - myślę, że się nie obijałem. Jestem zadowolony z tego jak wyglądam.