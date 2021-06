Muci: Drużyna jest prawie skompletowana

- Moja forma idzie w górę. Dodatkowo wiem, że już za niecałe dwa i pół tygodnia zagramy nasz pierwszy ważny mecz. Drużyna jest prawie skompletowana, wszyscy trenujemy, aby osiągnąć najwyższy poziom przed kwalifikacjami Ligi Mistrzów. Fizycznie czuje się dobrze. Trenuję każdego dnia, biegam, chodzę na siłownię i mamy bardzo intensywne gierki - mówi Ernest Muci . - Pobyt na obozie jest dla mnie bardzo ważny. Do Legii przyszedłem dopiero w styczniu, teraz chcę cały czas być jak najbliższej zespołu. Za nami wiele udanych treningów i meczów, więc pozytywnie patrzymy w przyszłość. - Nie chcę oceniać swojego występu w sparingu z Bischofshofen SK. Ja oraz cała drużyna zagraliśmy bardzo dobre zawody. Trzymaliśmy się pozycji oraz stwarzaliśmy dogodne okazje. Krok po kroku przygotowujemy się do oficjalnych spotkań. - Szczerze, nie za bardzo uczę się języka polskiego. Umiem podstawowe zwroty jak: cześć. Myślę, że z czasem będę umiał więcej.

Obcy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Drużyna prawie pełna. Dobre. Koleś jest zadowolony po meczu z amatorami. odpowiedz

rbL - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Obcy: Nie narzekaj, już wiedzą że prezes czyta wywiady ???? odpowiedz

