Leogang: Powrót Boruca, dużo taktyki

Piątek, 18 czerwca 2021 r. 23:04 Woytek, źródło: Legionisci.com

Popołudniowy trening rozpoczął się od miłego akcentu. W imieniu drużyny Artur Boruc wręczył prezent Krzysztofowi Dowhaniowi, który niebawem będzie obchodził 20-lecie pracy w klubie z Łazienkowskiej.



Dla Boruca był to pierwszy trening podczas przygotowań do sezonu. Dlatego też doświadczony golkiper rozpoczął zajęcia od jazdy na rowerze stacjonarnym, skakał na skakance, a potem ćwiczył indywidualnie z trenerem Dowhaniem. Do drużyny dołączył na ostatnią gierkę i zagrał w polu.



Głównym daniem w piątkowe popołudnie była spora dawka taktyki na całym boisku. Trener Czesław Michniewicz kontynuował pracę, która rozpoczęła się rano. Szkoleniowiec zwracał uwagę na odpowiednie poruszanie się zawodników w określonych momentach budowania akcji. W zajęciach nie wzięli udziału Bartosz Slisz i Mateusz Wieteska.



Na zakończenie legioniści zagrali 15 minut na skróconym polu gry. Teoretycznie mocniejsza jedenastka rywalizowała z graczami, którzy aspirują do gry w większym wymiarze czasowym. Składy wyglądały następująco:



Fioletowi: Kobylak - Jędrzejczyk, Nawrocki, Hołownia - Skibicki, Kapustka, Andre Martins Luquinhas, Mladenović - Emreli, Rafael Lopes



Żółci: Miszta - Kisiel, Boruc, Abu Hanna, Ciepiela, Muci, Skwierczyński, Kostorz, Kamiński, Yaxshiboyev, Włodarczyk



Kolejny trening odbędzie się w sobotę o 9:30.



fot. Woytek / Legionisci.com