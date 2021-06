Młodzież: mecze piątkowe

Piątek, 18 czerwca 2021 r. 19:57 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Zespół trampkarzy odniósł zwycięstwo 5-0 nad Kosą Konstancin i zakończył bez porażki rywalizację w grupie A CLJ U15. W środę o 12:00 legioniści w półfinale MP U15 zagrają w Lubinie z Zagłębiem. Rewanż w niedzielę, o 12:00 w LTC. Końcowym triumfem i awansami zakończyły się również rozgrywki dla drużyn: U10 (która grała dziś z Football Academy Warszawa) i U11 (spotkanie z FC Komorów)



CLJ U15: Kosa Konstancin '06 0-5 (0-1) Legia Warszawa U15

Gole:

0-1 37 min. Kacper Bogusiewicz b.a.

0-2 41 min. Mateusz Szczepaniak (po solowej akcji)

0-3 43 min. Oliwier Olewiński (głową, as. Kacper Bogusiewicz z rogu)

0-4 49 min. Jakub Kowalski (as. Przemysław Mizera)

0-5 65 min. Piotr Zieliński (as. Karol Kosiorek)



Strzały (celne): Kosa 6 (3) - Legia 20 (12)



Hubert Nowak (51' Michał Malinowski) – Oliwier Olewiński, Bartosz Dembek, Rafał Boczoń, Jakub Grzejszczak – Roman Zhuk (13' Maciej Saletra), Kacper Bogusiewicz (51' Piotr Zieliński), Jakub Żewłakow – Mateusz Szczepaniak [07](68' kontuzja po wyczerpaniu limitu zmian - opuścił boisko), Przemysław Mizera (54' Fryderyk Misztal), Jakub Kowalski (60' Karol Kosiorek)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Legia U11 - UKS FC Komorów 2010



Strzały (celne) [5-60']: Legia 51 (34) - FC Komorów 12 (6)



Legia: Franciszek Golański - Dawid Rodak, Olivier Pruszyński, Tymon Płoszka, Xawery Eichler, Aleksy Chmielewski, Igor Brzozowski, Oskar Putrzyński, Antoni Błoński, Mateusz Pawłowski. W meczach ligowych występowali również: Filip Hołowiński, Jacek Dobrzański (oraz grający najczęściej w zespole U12 Aleksander Badowski)

Trenerzy: Mateusz Majewski, Mateusz Legierski



Legia U11 - UKS FC Komorów 2010



Strzały (celne) [5-60']: Legia 60 (43) - FC Komorów 11 (7)



Legia: Bartosz Gawryś, Cyprian Lipiński, Filip Wancerz, Stefan Podgórski, Julian Liwartowski, Michał Kuć, Fryderyk Paprocki, Szymon Wlazło, Radosław Maćkowski, Maksymilian Albrecht

W meczach ligowych występowali również: Oliwier Frąckiewicz (br), Stanisław Ziętek i gracze z rocznika 2012.

Trener: Łukasz Listwan, II trenerzy: Tymoteusz Neuff, Michał Konieczny