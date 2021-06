Leogang: Intenstywne gierki

Druga sesja treningowa nie trwała długo, ale składała się z trzyminutowych interwałowych gierek pięcioosobowych drużyn. Na zmianę żółci rywalizowali z fioletowymi. Składy wyglądały następująco: Żółci (1): Boruc - Jędrzejczyk, Mladenović, Abu Hanna, Muci Fioletowi (1): Miszta - Luquinhas, Kapustka, Wieteska, Hołownia Fioletowi (2): Tobiasz - Skibicki, Ciepiela, Kamiński, Kostorz Żółci (2): Kobylak - Skwierczyński, Yaxshiboyev, Kisiel, Włodarczyk W niedzielę nie będzie porannych zajęć. Na godzinę 17 zaplanowany został sparing z mistrzem Węgier. Już teraz zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej relacji LIVE!

