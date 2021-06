Emreli: Zostałem tu bardzo dobrze przyjęty

Maciej Frydrych, źródło: azerisport.com

Kilka dni temu Mahir Emreli udzielił wywiadu dla azerisport.com. Snajper z Azerbejdżanu wypowiedział się na temat swojego przyjścia do Legii, relacji w zespole czy Lidze Mistrzów.



- Jestem tu od ponad 10 dni, a teraz przyjechaliśmy na zgrupowanie. Pasuję do zespołu i zostałem tu bardzo dobrze przyjęty. Drużyna nie jest zamknięta, wszyscy są pozytywni i towarzyscy. Nie pozwalają mi się tu nudzić, bo rozumieją, że jestem tu sam, a nie z rodziną. Już nawet uczestniczę w żartach zespołu - mówi Emreli.



- Wciąż trudno ocenić, ile zajmie mi dostosowanie się do sposobu gry, ale jak dotąd wszystko idzie zgodnie z planem. Na treningach czuję się całkiem nieźle, ale nie jeszcze nie wiem jak będzie w meczach. Mam nadzieję, że nie będę miał problemów z adaptacją i szybko przyzwyczaję się do lokalnych realiów. Z pomocą kolegów z drużyny, trenerów i personelu technicznego - dam sobie radę.



- Spojrzałem w internecie na naszego przeciwnika w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, ale do tej pory nie było analizy nadchodzących spotkań. Teraz sztab szkoleniowy przykłada większą wagę do przygotowań do nowego sezonu, dzięki czemu szybko uzyskamy optymalną formę. Oczywiście dostaniemy niezbędne informacje o przeciwniku, jednak na razie nie mogę nic powiedzieć o mistrzu Norwegii. Gdy grałem w Qarabağ FK doświadczyłem rywalizacji z Molde. Fizycznie to był silny zespół, ale Legia to klub z bogatą historią i doświadczeniem, dlatego dołożymy wszelkich starań, aby drużyna odniosła sukces.