Remis Bodø/Glimt w lidze

FK Bodø/Glimt, z którym Legia Warszawa zmierzy się w I rundzie eliminacyjnej Ligi Mistrzów, zremisował 1-1 (0-0) w meczu 8. kolejki norweskiej ekstraklasy z Vålerengens IF. Vålerengens IF 1-1 FK Bodø/Glimt Jonatan Tollås Nation 67 - Ola Solbakken 53 Bodø/Glimt: 12. Nikita Chajkin - 3. Alfons Sampsted, 26. Sigurd Kvile (84' 18. Brede Moe), 4. Marius Høibråten, 5. Fredrik André Bjørkan - 27. Sondre Sørli (75' 28. Pernambuco), 7. Patrick Berg, 19. Sondre Brunstad Fet (75' 10. Hugo Vetlesen), 14. Ulrik Saltnes, 9. Ola Solbakken (90' 11. Axel Lindahl) - 20. Erik Botheim (75' 24. Lasse Selvåg Nordås) żółte kartki: Amor Layouni - Fredrik André Bjørkan

