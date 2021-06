Młodzież: mecze weekendowe

Juniorzy starsi pokonali 4-0 Hutnik Kraków i zakończyli rozgrywki CLJ U18 na 6. miejscu. Juniorzy młodsi pokonali 2-1 Polonię Warszawa i przez moment znajdowali się na prowadzeniu w grupie A CLJ U17; ostatecznie zajęli w niej 3. miejsce, wyprzedzeni o 2 punkty przez UKS SMS Łódź i o 1 punkt przez Stomil. Legia U14 wygrała 5-1 Z STF Champion, wygrywając Ekstraligę U14 z 10 punktami przewagi. Ligę zakończyli też udanym występem legioniści z rocznika 2009. Zespół U10 pozytywnie zaprezentował się na turnieju Licheń Cup. Juniorzy starsi UWKS Legii wygrali z PAF Płońsk awansując do Ekstraligi U19, nie udało im się za to wygrać z AP EsKadra w B klasie i to zespół gości po remisie 3-3 wywalczonym w ostatniej minucie awansował do A klasy.



CLJ U18: Legia Warszawa 4-0 (2-0) Hutnik Kraków 02/3

1-0 16 min. Kajetan Staniszewski (as. Hubert Derlatka)

2-0 37 min. Bartosz Ślendak (karny po faulu na Igorze Strzałku)

3-0 63 min. Fryderyk Janaszek (as. Michał Kochanowski)

4-0 87 min. Dawid Kiedrowicz (as. Damian Urban)



Strzały (celne)[15-90']: Legia 25 (10) - Hutnik 3 (3)



Legia: Jakub Kowynia - Jehor Macenko, Jerzy Munik (46' Marcel Myszka), Damian Urban - Hubert Derlatka, Ignacy Dawid, Bartosz Ślendak, Patryk Romanowski [04] - Michał Kochanowski, Igor Strzałek [04](46' Bartosz Wicenciak), Kajetan Staniszewski (46' Fryderyk Janaszek [04]). Rezerwa: Jan Sobczuk [05].

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Filip Raczkowski



CLJ U17: Legia Warszawa 2-1 (0-1) MKS Polonia Warszawa

0-1 22 min. Kacper Jakóbczyk (as. Jan Piasek)

1-1 54 min. Maksymilian Stangret (as. Szymon Grączewski)

2-1 61 min. Maksymilian Stangret (as. Szymon Gaj)



Strzały (celne): Legia 26 (8) - Polonia 12 (6)



Od 36' Polonia grała w osłabieniu po czerwonej kartce dla Marca Popowa, za faul na Szymonie Siodłowskim



Legia: Antoni Wodzicki [05] - Tomasz Okulicki (54' Szymon Gaj [05]), Kacper Wnorowski, Sebastian Kieraś, Jakub Rutkowski - Bartosz Mikołajczyk [05], Patryk Bek (32' Marcel Ruszel), Kacper Knera (73' Oskar Lachowicz [05]) - Maddox Sobociński (62' Bartosz Dziemidowicz), Maksymilian Stangret [05], Szymon Siodłowski [05](45' Szymon Grączewski [05]). Rezerwa: Jan Sobczuk [05].

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Norbert Misiak



STF Champion Warszawa 1-5 (1-1) Legia U14

0-1 22 min. Stanisław Gieroba (as. Mikołaj Kotarba)

1-1 39 min.

1-2 41 min. Aleks Płoszka (as. Kuba Nawrocki)

1-3 65 min. Alex Cetnar (as. Igor Busz)

1-4 70 min. Igor Busz b.a.

1-5 78 min. Bartłomiej Leszczyński b.a.



Legia: Jakub Misiewicz, Marcel Grzejda [08] - Mikołaj Kotarba, Konrad Kraska, Michał Reterski, Mateusz Różański, Aleks Płoszka, Maciej Jeleński, Igor Busz, Aleksander Iwańczyk, Stanisław Gieroba, Alex Cetnar, Kuba Nawrocki, Bartłomiej Leszczyński [08], Jan Leszczyński

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



ZWAR Międzylesie 09 - Legia 09 U12



Legia: Denys Stoliarenko - Aleksander Badowski [10], Jan Rodak, Aleksander Marciniak, Norbert Merchel, Wojciech Paczosa, Edo von Brandt-Etchemendigaray, Olivier Ziembicki, Mateusz Strzelecki, Olivier Pruszyński [10], Iwo Dolega



Rozgrywki ligowe zakończyli dziś piłkarze Legii U12, którzy zmierzyli się na wyjeździe z wiceliderem- ZWARem Międzylesie, z którym w pierwszym meczu podzielili się punktami. Legioniści zaprezentowali się dziś z bardzo dobrej strony, zarówno pod bramką rywali jak i w grze obronnej. Legia zakończyła rozgrywki I ligi okręgowej na pierwszym miejscu.



Legia LSS U11 2010A - Wicher Kobyłka 09



Strzały (celne): Legia LSS 14 (8) - Wicher 18 (10)



Legia: Aleksander Nieckarz, Piotr Roguski, Jakub Rogalski, Michał Zubrzycki, Nikodem Sikorski, Dawid Ciborowski, Nikodem Kęsicki, Kacper Wiśniewski, Jan Andrzejak, Mikołaj Maćkowiak, Ignacy Boniński

Trener: Piotr Chmiel, II trener: Siergiej Czerniawski



Do przerwy aktywniejsi, ale bardzo nieskuteczni byli legioniści, prezentujący się znacznie lepiej niż w pierwszym pojedynku tych drużyn. Piłkarze Wichra pozostawali cały czas groźni, co parokrotnie byli w stanie pokazać. Po przerwie zawodnicy LSS opadli już nieco z sił, a do głosu zdecydowanie doszli grający w silnym, zasadniczo 1-ligowym zestawieniu goście. W końcówce stać było legionistów jeszcze jeden zryw, mimo wszystko nie zmienił on losów meczu.



Turniej Licheń Cup (U10 - rocznik 2011 i młodsi)



Legioniści z rocznika 2011 zaprezentowali się z pozytywnej strony podczas pierwszego dnia turnieju Licheń Cup. Faza grupowa być może nie należała do najbardziej wymagających (Młode Talenty Toruń, KKS Kalisz, Kwisa Nowogrodziec), choć drużyna z Kalisza pokazała kilka ciekawych akcji. Legioniści grali jednak swoje, prezentowali dużo akcji indywidualnych, weszli w turniej dobrze i zbudowali pewność siebie, którą pokazali potem w pierwszych meczach "grupy złotej", z Golem Brodnica (szczególnie dobry był początek meczu, w którym później legioniści dali się parokrotnie zaskoczyć podaniami za linię obrony), Lechem Poznań (zacięte spotkanie, jednak z lekkim wskazaniem na legionistów) i ponownie z KSS Kalisz (oba zespoły zaprezentowały się lepiej niż w meczu grupowym). W niedzielę odbyły się z kolei mecze ze Śląskiem Wrocław, Pogonią Szczecin, SP Chałaśkiewicz Łódź i Lechią Gdańsk - i poza może tym ostatnim, legioniści mogli być w pełni zadowoleni ze swojej postawy i realizacji zadań.



Legia U10 na turnieju Licheń Cup: Antoni Pawłowski - Maksymilian Albrecht, Aleksander Dąbrowski [LSS], Bartosz Gawryś, Michał Kuć, Cyprian Lipiński, Julian Liwartowski, Fryderyk Paprocki, Stefan Podgórski, Filip Wancerz, Szymon Wlazło, Stanisław Ziętek (nd)

Trener: Łukasz Listwan, II trener: Tymoteusz Neuff



UWKS Legia 03 3-1 PAF Płońsk 03

1-0 29 min. Kacper Polak

2-0 36 min. Jakub Wąchocki

2-1 52 min. Krzysztof Ząbczyk

3-1 60 min. Mateusz Zalega



CWKS Legia: Jakub Żołędowski - Marcin Staszyc (46' Sławomir Tymczyszyn), Kacper Romanowski, Kacper Kubiszer (46' Filip Grygorczuk), Mirosław Tymczyszyn (46' Bazyli Grabiec) - Karol Gozdalik (46' Mateusz Zalega), Kacper Cetlin (46' Maksymilian Dobosz), Mikołaj Wiśniewski - Jakub Wąchocki, Kacper Polak (46' Stanisław Kucharski), Jan Kołodziejski (46' Oganes Kazaryan)

Trener: Łukasz Winek



B klasa: UWKS Legia 3-3 (2-0) AP Eskadra Rembertów

1-0 28 min. Arkadiusz Waszak (as. Filip Grygorczuk)

2-0 31 min. Kacper Kubiszer (rzut wolny)

2-1 48 min. Rafał Zdrodowski

3-1 63 min. Michał Rak (as. Arkadiusz Waszak)

3-2 83 min. Marcel Stec (rzut wolny)

3-3 90+2 min. Jakub Nowak



Strzały (celne) - II połowa: CWKS 6 (5) - EsKadra 8 (5)



CWKS Legia: Jakub Żołędowski - Filip Grygorczuk, Marcin Staszyc, Kacper Kubiszer - Michał Rak (84' Stanisław Kucharski), Karol Gozdalik Ż (84' Oganes Kazaryan), Kacper Cetlin, Mirosław Tymczyszyn, Antoni Sidor, Mateusz Zalega Ż (68' Sławomir Tymczyszyn), Arkadiusz Waszak

Trener: Łukasz Winek, II trener: Damian Anczkiewicz















