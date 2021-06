Ferencvarosi 2-0 Legia

Porażka z mistrzem Węgier

Niedziela, 20 czerwca 2021 r. 18:47 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W drugim sparingowym spotkaniu podczas zgrupowania w Austrii Legia Warszawa przegrała 0-2 z Ferencvarosi TC. Bramki dla Węgrów zdobyli Roko Baturina i Eldar Civic.



Spotkanie rozpoczęli legioniści i to właśnie oni stworzyli sobie pierwszą groźną okazję w tym meczu. Już w 2. minucie oblężyli bramkę Węgrów, niestety wszystkie strzały zostały zablokowane. Kilka minut później nasz rywal miał groźną okazję, po tym jak ostrym wślizgiem przed polem karnym rywala "wyciął" Mateusz Wieteska, który za to zagranie obejrzał żółty kartonik. Rywale zupełnie zmarnowali jednak ten stały fragmenty gry. W 11. minucie niecelnie zza szesnastki uderzył Henry Wingo, a kilkadziesiąt sekund później jeszcze lepszą okazję zmarnował Myrto Uzuni. Po chwili odpowiedzieli warszawiacy, jednak bez większych problemów strzał Artura Jędrzejczyka wybronił Adam Varga. W 25. minucie mocnym strzałem zza pola karnego z powietrza popisał się Bartosz Kapustka. Niestety futbolówka poszybowała wysoko ponad poprzeczką. W 43. minucie oko w oko z Cezarym Misztą stanął jeden z piłkarzy naszego rywala. Ostatecznie warszawiaków przed utratą gola uratował "Wietes".



Na drugą połowę trener Serhij Rebrow zmienił całą jedenastkę i to właśnie jego podopieczni pierwsi doszli do głosu. Niezły strzał obronił Kacper Tobiasz. W 51. minucie błąd w ustawieniu warszawskiej defensywy wykorzystał Roko Baturina, który dał swojemu zespołowi prowadzenie. Bramka dodała skrzydeł Ferencvarosi, którzy po chwili oddali bardzo dobry strzał. Na szczęście na posterunku był golkiper Legii. W 64. minucie akcję przeprowadził Kacper Skibicki , a wykończył ją Mateusz Hołownia. Lepszy w tej sytuacji okazał się jednak węgierski golkiper. W 73. minucie w pole karne Węgrów wpadł "Kapi", który chciał zmieścić piłkę przy bliższym słupku. Na szczęście dla Ferencvarosi strzał obronił Gergo Szecsi. W 80. minucie bardzo ładnym trafieniem popisał się Eldar Civic, który tym samym podwyższył prowadzenie swojej ekipy. W samej końcówce spotkania o strzał pokusił się Jasurbek Yaxshiboyev, jednak Uzbek trafił piłką tylko w słupek bramki.



Ostatni sparing podczas obozu odbędzie się w środę o godzinie 15. Rywalem będzie rosyjski FK Krasnodar.



Fotoreportaż z meczu - zdjęcia Woytka