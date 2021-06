Mattias Johansson trafi do Legii

Legia Warszawa osiągnęła porozumienie z Mattiasem Johanssonem. Szwed w nadchodzącym tygodniu pojawi się na testach medycznych i podpisze dwuletni kontrakt z mistrzami Polski - informuje portal sportowefakty.wp.pl W poprzednim sezonie 29-latek reprezentował barwy tureckiego Genclerbirligi. Wystąpił w 29 meczach, strzelił 3 gole i zaliczył 1 asystę. Głównie występuje na prawej obronie, ale może pełnić także rolę wahadłowego. Johansson piłkarską karierę rozpoczął w Kalmar FF. Na początku 2012 roku za 1,5 mln euro trafił do holenderskiego AZ Alkmaar, gdzie występował przez kolejne 5 sezonów. Zagrał w sumie w 176 meczach i zdobył w nich 6 bramek. Latem 2017 roku zmienił barwy klubowe na grecki Panathinaikos. W zespole "Koniczynek" rozegrał 72 spotkania w 3 lata. Strzelił w nich 5 goli. W sierpniu ubiegłego roku trafił do tureckiego Genclerbirligi, od 21 maja pozostaje bez klubu. Na swoim koncie ma sześć występów w reprezentacji Szwecji. Pierwsze trzy zagrał w 2014 roku. W kadrze ponownie zagościł jesienią 2020 roku. Na boisku pojawiał się w starciach z Rosją (2-1), Portugalią (0-3) i Danią (0-2). Dwa razy wchodził z ławki a z Danią zagrał od pierwszego gwizdka do 64. minuty. Nie załapał się do kadry Szwecji na Euro 2020.

lol - 34 minuty temu, *.amazonaws.com o kurde to jakis as z tego szweda odpowiedz

grzesiek - 39 minut temu, *.centertel.pl Transfery transferami ale nie zmieni to caloksztaltu przygotowań do europejskich pucharow. Takich prsygotowań nie ma. Zobaczymy zlepek pillarzy ktorzy beda zainterssowani pobraniem pensji i pojsciu wiwczorem na polskie dziewczyny odpowiedz

Jarkonet - 47 minut temu, *.metrointernet.pl Komentarze to dno dna ciekawi mnie czy te legijne płaczki choć raz na meczu byli.

Jak takie z was BAORY to może kupcie jakiegoś grajka za 10 mil ojro co…… oj w kieszeni 5 zł na lody buahhhhaaaa odpowiedz

PABLO - 47 minut temu, *.plus.pl Gość ma papiery na granie.

Jest doświadczony na wielu polach.

Wydaje się być wielką okazją.



Zobaczymy czy to będzie strzał w dziesiątkę czy raczej okazja pokroju Chima Chukwu.



W każdym razie kibic powinien dać szansę każdemu a nie od razu srać na niego z góry. odpowiedz

Odpady - 55 minut temu, *.chello.pl Wy jesteście największe odpady wśród kibiców odpowiedz

Siwy - 22 minuty temu, *.sky.com @Odpady: A ty komu kibicujesz parówo ze Twoi kibice lepsi? odpowiedz

Odpady - 20 minut temu, *.chello.pl @Siwy: Legii kibicuje parówo! Mówię o was którzy stękają całe życie odpowiedz

Pezet - 57 minut temu, *.centertel.pl Dwa razy lepszy od Vadisa?

Ladnie cie ponioslo. On wciagal ta lige nosem i takiego grajka juz nie zobaczymy przy rzadach loczka. odpowiedz

xxxxx - 59 minut temu, *.dolsat.pl Proponuje wyłożyć swoja kasę i dopiero wymagać transferów na odpowiednim poziomie, banda malkontentów, jakie to polskie. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 50 minut temu, *.vectranet.pl @xxxxx: Jak bym miał to bym wykładał i kupił Klub ale nie mam. Ale jak sie bierze za zarządzanie klubem i kupuje się klub i chce się osiągnąc sukces i benefity z pucharów, to najpierw trzeba włożyć/zainwestować kasę. A nie tylko cały czas liczyć na fart/losowanie i najmniejszym kosztem zarabiać... sprzedając najlepszych/perspektywicznych graczy co roku sciągając gorszy szrot, gdzie 60% transferów to omyłki... odpowiedz

NieznanyFanatyk - 1 godzinę temu, *.chello.pl kolejny odpad do drużyny rezerw odpowiedz

dante - 1 godzinę temu, *.virginm.net Hmmmm... rozumiem ze z obiecanyvh pilkarzy na poczatku nie przyjdzie zaden??? Miodek ty to jestes miszcz farmazonu... Gauld, Heister, Caktas. Co? Zawsze na poczatku okna podlizywanie sie kibicom ze niby przyjda tacy i tacy zawodnicy a pozniej sztukowanie na sile odpadami nie chcianymi nigdzie. Mioduski jestes skonczony i ten twoj projekt zyciowy tak samo. Idz robic projekty z menelami w warszawie jestescie tacy kreatywni hehe odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @dante: No masakra.. Caktas... to największa porażka... skąpstwo Miodka jest żenujące. To gracz ze dwa razy lepszy od Vadisa... Zamiast niego mamy ........ nikogo. A na obronę , zamiast Rumuna z Dinama, perspektywicznego, odpad ze Szwecji... Bo trzeba było 300 tysięcy więcej Ojro dać.. Ehh... Znów klecimy skład z odpadków... Może poza Emrelim... odpowiedz

pro - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @dante: Nie narzekaj, idz sobie do swojego Lecha Poznań. odpowiedz

dante - 22 minuty temu, *.virginm.net @Trener Bramkarzy: Schemat sie powtarza regularnie. Rok w rok to samo z mioduskim. Zamieszanie z kontraktami... mistrzostwo... obiecywanie robienie wszystkiego zeby zagrac chociaz w LE... marne transfery do klubu.... porazka w eliminacjach i gadka o tym jaka bieda jest w klubie i jakie drastyczne kroki trzeba podejmowac (Szymanski, Karbownik...).

JEDNA ZASADA KTOREJ PUDEL NIE ZLAMIE : ZEBY WYJAC TRZEBA WLOZYC A on probuje non stop po kosztach cos osiagnac. Pilkarze juz patrza na Legie przez pryzmat prezesa wlasciciela i jestem przekonany ze rowniez dlatego nie chca tutaj przyjsc co nie ktorzy. Zawirowania, zaciskanie pasa... agenci i pilkarze widza takie rzeczy. Niestety ale mioduski obnizyl wizerunek Legii i zmarnowal wspolczynnik ktory byl ciezko budowany. Wszystko wywrocil do gory nogami... Mowi ze boli a rok w rok popelnia te same bledy. I jak tu nie odniesc wrazenia ze ten czlowiek ma wlasnie taki plan a nie ze to wszystko to pomylki. Nie widze nadzeji przy jego podejsciu, chciwosci i zwyczajnej glupocie odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 1 godzinę temu, *.centertel.pl jakiś odpad, który przez miesiąc po zakończeniu poprzedniej umowy nie mógł znaleźć pracodawcy. odpowiedz

