Michniewicz o Josue: Takiego zawodnika potrzebujemy

Niedziela, 20 czerwca 2021 r. 19:59 Woytek, Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W piątek Hapoel Beer Szewa poinformował, że doszedł do porozumienia z Legią Warszawa w sprawie transferu Josue. Portugalczyk ma lada moment stawi się w Warszawie na testach medycznych. Na jego temat wypowiedział się Czesław Michniewicz.



- Josue to zawodnik, który strzela bramki, a takiego właśnie potrzebujemy. Nawet w sparingu z Ferencvarosem, gdy mieliśmy przewagę, to nie umieliśmy tego wykorzystać. Wszedł "Jasur", który pokazał się z dobrej strony, niestety trafił w słupek. Josue ma dobre stałe fragmenty gry, a dodatkowo umie uderzyć z lewej nogi. Jest na pewno nieszablonowym graczem. Może grać pod dwójką napastników jako rozgrywający, ale do tego potrzeba odpowiedniego ustawienia. Na pewno przyda się do rywalizacji. Póki co musi wykonać badania i może wtedy do nas doleci - powiedział trener.