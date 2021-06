Zmiana sparingpartnera

Niedziela, 20 czerwca 2021 r. 20:06 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Legioniści po powrocie z Austrii mieli zaplanowane dwa sparingi - z Lechią Gdańsk oraz z Wisłą Płock. Ostatecznie warszawiacy nie zmierzą się z "Nafciarzami".



Ze względu na to, że legioniści z Wisłą Płock zagrają już w 1. kolejce Ekstraklasy, zmianie uległ ten sparingpartner. Zamiast tego Legia zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Do spotkania z "Jagą" trener pośle drugi skład, gdyż pierwszy będzie rozgrywał grę wewnętrzną na sztucznej nawierzchni, by lepiej przygotować się do spotkania w Norwegii.



Spotkanie zaplanowane jest na 3 lipca.