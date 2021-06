Nowi zawodnicy może dojadą do Austrii

Niedziela, 20 czerwca 2021 r. 20:10 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W najbliższych dniach testy medyczne w Legii Warszawa przejdą Josué oraz Mattias Johansson. Legia Warszawa już osiągnęła porozumienie z tymi zawodnikami. Jeżeli po badaniach złożą podpisy pod kontraktami, to jest szansa dojadą na zgrupowanie do Austrii już we wtorek.