Martins: Przed nami wciąż wiele pracy

Niedziela, 20 czerwca 2021 r. 20:20 Woytek, Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

- Właśnie takie spotkania jak to dzisiejsze są po to, aby szlifować aspekty nad którymi pracujemy na treningach. Stworzyliśmy kilka dobrych sytuacji, aby strzelić gola, jednak ostatecznie nie udało się. Straciliśmy dwie bramki, ale z pewnością popracujemy nad tym - powiedział po niedzielnym meczu Andre Martins.



- Nie istotne ile masz sytuacji, najważniejszy jest wynik końcowy. Pomimo, że mieliśmy dużo okazji to przegraliśmy, ponieważ to naszemu rywalowi udało się zdobyć dwie bramki. Właśnie taki jest futbol. Przed nami wciąż wiele pracy i jestem pewny, że będziemy gotowi na pierwsze oficjalne spotkanie.