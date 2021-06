Strzelectwo

Tausiewicz mistrzem Polski w strzelbie ISPC

Poniedziałek, 21 czerwca 2021 r. 07:45 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W miejscowości Nieczajna koło Poznania odbyły się szóste strzeleckie mistrzostwa Polski w strzelbie IPSC. Zwycięzcą zawodów w klasyfikacji krajowej oraz overall, został zawodnik Legii, Marcin Tausiewicz, który otrzymał złoty medal MP.



Legioniści startowali również w drugiej rundzie Pucharu Polski w strzelaniach do rzutków, gdzie sześć razy stawali na podium oraz w zawodach o Złoty Muszkiet, Złotą Krócicę i Złoty Rzutek. Wśród seniorów zwyciężyli Aleksandra Jarmolińska (Skeet 125) oraz Mateusz Murawski (Trap 125).



Wyniki legionistów w II rundzie PP w strzelaniach do rzutków:

Trap Mix: Wołodymyr Yazykov, Katarzyna Kosiba

Trap 125 rzutków juniorzy: 1. Wołodymyr Yazykov, 3. Piotr Hancke, 4. Jakub Olszewski, 5. Mateusz Łakomy

Trap 125 rzutków juniorzy: 1. Katarzyna Kosiba

Skeet 125 rzutków kobiet: 1. Aleksandra Jarmolińska

Trap 125 rzutków mężczyzn: 1. Mateusz Murawski



Wyniki legionistów w zawodach o Złoty Muszkiet, Złotą Krócicę i Złoty Rzutek:

Pistolet Mix: 3. Paulina Romaniuk, Miłosz Kamiński

Karabin pneumatyczny 50 strz. juniorki młodsze: 7. Martyna Bramson

Trap 100 rzutków juniorzy młodsi: 4. Mikołaj Patejuk, 6. Wiktor Potocki

Skeet 100 rzutków juniorzy młodsi: 8. Mikołaj Patejuk

Trap 100 rzutków juniorki młodsze: 4. Maria Kurpiewska

Trap Mix: 4. Mikołaj Patejuk, Maria Kurpiewska