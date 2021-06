IV liga: Legia Ladies 0-0 Fuks Pułtusk

W przedostatniej kolejce sezonu 2020/21 rozgrywek IV ligi, zawodniczki Legia Ladies bezbramkowo zremisowały z zespołem Fuks Pułtusk, w spotkaniu rozegranym na bocznym boisku przy Łazienkowskiej. Awans do wyższej klasy rozgrywkowej przypieczętował Jantar Ostrołęka, zwyciężając Vulcan Wólka Mladzka 7-0, tym samym zwiększając przewagę nad drugą w tabeli Legią do siedmiu punktów. Legionistki swój pierwszy sezon w rozgrywkach seniorek zakończą w sobotę, 26 czerwca o godzinie 11:00, wyjazdowym meczem ze Żbikiem Nasielsk.

