Strzelectwo

Cztery medale na strzeleckich MP

Wtorek, 22 czerwca 2021 r. 07:13 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Cztery medale zdobyli zawodnicy Legii na mistrzostwach Polski we Wrocławiu. Dwa srebrne medale wywalczył Tomasz Bartnik - w konkurencji karabin pneumatyczny oraz karabin 3x40 strzałów. Brąz zdobyła Katarzyna Klepacz (pistolet pneumatyczny) i Maciej Wojtasiak (karabin 3x40).



W konkurencji karabin 3x40 strzałów, legioniści zajęli pozycje od drugiej do czwartej. Tomasz Bartnik walczył o złoto z Maciejem Kowalewiczem z Gwardii Olsztyn i tym razem to przeciwnik okazał się lepszy o 2,7 pkt. Bartnik uzyskał w finale 454,5 pkt. W konkurencji karabin leżąc, niewiele zabrakło do miejsca na podium Robertowi Kraskowskiemu (1,3 pkt.). Kraskowski zresztą w aż trzech konkurencjach kończył rywalizację na miejscu czwartym.



Wyniki legionistów na MP we Wrocławiu:

Pistolet pneumatyczny kobiet: 3. Katarzyna Klepacz, 21. Izabela Wsik

Karabin pneumatyczny Mix: 4. Tomasz Bartnik, Martyna Bramson

Karabin pneumatyczny kobiet: 31. Joanna Bielska, 33. Julia Grzybowska, 43. Martyna Bramson

Karabin pneumatyczny mężczyzn: 2. Tomasz Bartnik, 4. Robert Kraskowski, 15. Maciej Wojtasiak, 34. Patryk Brzeziński

Pistolet pneumatyczny mężczyzn: 38. Tomasz Łastówka, 45. Robert Osmulski, 81. Marek Żurakowski

Pistolet centralnego zapłonu 30+30: 14. Rafał Szelenbaum

Pistolet szybkostrzelny 2x30: 34. Robert Osmulski

Pistolet sportowy 30+30: 11. Katarzyna Klepacz, 25. Izabela Wąsik

Pistolet standard 3x20: 20. Robert Osmulski

Karabin 3x40 mężczyzn: 2. Tomasz Bartnik, 3. Maciej Wojtasiak, 4. Robert Kraskowski, 27. Patryk Brzeziński

Karabin 3x40 kobiet: 24. Joanna Bielska, 32. Julia Grzybowska, 37. Martyna Bramson

Karabin 60 strz. leżąc: 4. Robert Kraskowski, 6. Tomasz Bartnik, 7. Maciej Wojtasiak, 36. Piotr Szuszczyński, 46. Feliks Giedgafow, 50. Mariusz Rożniecki, 51. Patryk Brzeziński

Karabin leżąc kobiet: 24. Joanna Bielska, 25. Julia Grzybowska, 38. Agata Mikitiuk, 42. Martyna Bramson