Amp futbol

Drugi turniej Amp futbol ekstraklasy

Czwartek, 24 czerwca 2021 r. 09:10 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższy weekend w Bielsku-Białej rozegrany zostanie drugi w sezonie 2021 turniej amp fubtol ekstraklasy. Legioniści rywalizację rozpoczną w sobotę o 11:30, meczem z gospodarzami turnieju, TSP Kuloodpornymi. Cztery godziny później czeka nas kolejne niezwykle trudne spotkanie, z Wisłą Kraków. Na niedzielę legioniści mają zaplanowane spotkania z Wartą Poznań i Widzewem.



Wszystkie mecze rozegrane zostaną na stadionie BBOSiR przy ulicy Młyńskiej 52B w Bielsku-Białej. Wstęp wolny. Transmisje meczów obejrzeć można w aplikacji TVP Sport oraz na sport.tvp.pl.



Po pierwszym turnieju w tabeli amp futbol ekstraklasy prowadzi Wisła Kraków, z kompletem, 12 punktów. Legia jest druga z siedmioma punktami na koncie, a identyczny dorobek punktowy mają Kuloodporni.



Terminarz drugiego turnieju amp futbol ekstraklasy:

26.06 (SO) g. 11:30 TSP Kuloodporni Bielsko-Biała - Legia Warszawa

26.06 (SO) g. 12:45 Warta Poznań - Widzew Łódź

26.06 (SO) g. 14:00 Wisła Kraków - Legia Warszawa

26.06 (SO) g. 15:30 TSP Kuloodporni - Warta Poznań

26.06 (SO) g. 16:45 Wisła Kraków - Widzew Łódź

27.06 (ND) g. 09:00 Warta Poznań - Legia Warszawa

27.06 (ND) g. 10:15 TSP Kuloodporni - Wisła Kraków

27.06 (ND) g. 11:45 Legia Warszawa - Widzew Łódź

27.06 (ND) g. 13:00 Wisła Kraków - Warta Poznań

27.06 (ND) g. 14:30 TSP Kuloodporni - Widzew Łódź