Mladenović: Konkurencja w składzie? Mam swoje cele i ambicję

Poniedziałek, 21 czerwca 2021 r. 11:17 Woytek, Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

- W ostatnim sezonie rozegrałem bardzo dużo meczów, przez co musiałem chwilę odpocząć. Nie potrzebuję jednak wiele czasu, aby wrócić do swojej optymalnej formy fizycznej. Konkurencja w składzie? Pracuję dla siebie, mam swoje cele i ambicję. Patrzę tylko na siebie, reszta mnie nie interesuje - mówi Filip Mladenović.



- Póki co w Austrii mieliśmy dwa, trzy ciężkie treningi oraz dwa sparingi. Przed nami jeszcze kilka ciężkich zajęć, niełatwy mecz z Krasnodarem i wracamy do Polski. Trenujemy dobrze, dużo biegamy, co jest nam bardzo potrzebne. Nie wiem czy dużo biegania przyniesie korzyści już na pierwszy mecz z FK Bodø/Glimt. Mam nadzieję, że tak się stanie. Ja uważam, że będę gotowy, gdyż czuję się coraz lepiej. Sądzę, że cały zespół czuje się lepiej, w końcu po to trenujemy.



- Cel jest taki sam jak rok temu. Gole i asysty mnie nie interesują, one przyjdą same. Głównym moim celem jest dobra gra i pięcie się w górę, a drużynowo powtórzyć wynik z poprzedniego sezonu, dołożyć do tego Puchar Polski, powalczyć w pucharach i osiągnąć jak najwięcej się da.