Zapisy na koszulki Powstańcze (wzór 1)

Poniedziałek, 21 czerwca 2021 r. 20:44 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Grupa OFMC przygotowała nowy wzór legijnych koszulek z serii "PamiętaMY", z motywem nawiązującym do Powstania Warszawskiego. Wzór tegorocznej koszulki to replika plakatu "W walce - odwet za krew tysięcy Polaków" autorstwa Stanisława Tomaszewskiego, ps, "Miedza". Był on twórcą większości publikacji graficznych dla Delegatury Rządu i Armii Krajowej. Koszt koszulki - 60 złotych, ew. wysyłka 20 zł. Cały zysk przeznaczony zostanie na tegoroczne obchody Powstania z udziałem delegacji kibiców Legii Warszawa, pomoc Kombatantom oraz obchody innych rocznic patriotycznych, ważnych dla Warszawy i Polski.



Ponadto legioniści przygotowali drugą koszulkę z serii "Wartości to podstawa", również w cenie 60 złotych. Możliwy zakup pakietu dwóch koszulek w cenie 110 złotych. Zapisy prowadzone są na forum kibiców do 4 lipca do godziny 23:59. Obowiązuje 100% przedpłata na konto. Rozmiarówka identyczna jak w sklepie "Żyleta".