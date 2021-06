Leogang: Regeneracyjny początek tygodnia

W poniedziałek drużyna Legii stawiła się na murawie w Hochfilzen o godzinie 9:30. Dla połowy zawodników były to zajęcia typowo regeneracyjne po niedzielnym sparingu z Ferencvarosi TC, w którym mistrz Węgier wygrał 2-0. Ci, którzy w Kössen grali najdłużej po krótkiej rozgrzewce biegali dookoła boiska, a następnie przyglądali się gierce pozostałych. Wyjątkiem był Kacper Kostorz, który mimo 45 minut w starciu z Węgrami pracował ciężej. W sumie zajęcia, w których uczestniczyli wszyscy zawodnicy, trwały nieco ponad godzinę i były jedynymi zaplanowanymi na poniedziałek. Po południu zespół w ramach integracji uda się kolejką linową na pobliską górę. Cięższe dwa treningi sztab planuje na wtorek, a w środę o godzinie 15 Wojskowi zagrają mecz sparingowy z rosyjskim FK Krasnodar.

Luq - 15 minut temu, *.virtuaoperator.pl Atrakcja pierwsza klasa wjechać kolejką na pobliską górę :D

Chyba wolał bym się kimnąć w hotelu. odpowiedz

