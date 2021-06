Komentarze (8)

Hautausmaa - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Zdrajca!!! odpowiedz

B72 - 1 godzinę temu, *.virginm.net Radomiak ....? odpowiedz

Ja85 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Brać do Legii, pograł w 1 lidze, nabył ogrania, kontrakt będzie niski a gorszy nie będzie od zaciągu z zagranicy, który będzie prze pierwszy sezon "uczył się ekstraklasy" odpowiedz

Levinho.onet.pl - 49 minut temu, *.orange.pl @Ja85: Tak kolego, pełna zgoda, odpowiedz

Komitet powitalny - 2 godziny temu, *.centertel.pl Oczekiwany wahadłowy odpowiedz

Skoku - 2 godziny temu, *.net.pl Dawać go do Austrii, na lewe wahadło. Względnie młody Polak, trochę już ograny na lewej obronie. Przyda się jako zmiennik dla Mldena, gdzie i tak w razie W może zagrać Hanna i Hołownia. odpowiedz

tekken (L) - 3 godziny temu, *.230.80 No to mamy środkowego obrońce:). odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @tekken (L): to nie jest środkowy obrońca. odpowiedz

