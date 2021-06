Josue i Johansson piłkarzami Legii!

Portugalczyk Josue i Szwed Mattias Johansson pomyślnie przeszli badania medyczne i podpisali kontrakty z Legią Warszawa. Josue w sezonie 2020/21 był zawodnikiem Hapoelu Beer Szewa. Z kolei Johansson od drugiej połowy maja pozostawał bezrobotny po odejściu z tureckiego Genclerbirligi. Obaj podpisali dwuletnie kontrakty i jutro mają dotrzeć na zgrupowanie drużyny w Leogangu. W poprzednim sezonie 29-letni Szwed reprezentował barwy tureckiego Genclerbirligi. Wystąpił w 29 meczach, strzelił 3 gole i zaliczył 1 asystę. Głównie występuje na prawej obronie, ale może pełnić także rolę wahadłowego. Na swoim koncie ma sześć występów w reprezentacji Szwecji. Pierwsze trzy zagrał w 2014 roku. W kadrze ponownie zagościł jesienią 2020 roku. Na boisku pojawiał się w starciach z Rosją (2-1), Portugalią (0-3) i Danią (0-2). Dwa razy wchodził z ławki a z Danią zagrał od pierwszego gwizdka do 64. minuty. Nie załapał się do kadry Szwecji na Euro 2020. Z kolei 30-letni Portugalczyk jest środkowym ofensywnym pomocnikiem. W ostatnim sezonie wystąpił w 34 meczach, strzelił 13 goli i zanotował 6 asyst. W swojej karierze zanotował także epizod w reprezentacji Portugalii - 4 razy zagrał w kadrze w 2013 i 2014 roku. - Josue Pesqueira po bardzo udanym sezonie w Hapoelu, gdzie zdobył 13 bramek, zasili naszą kadrę jako ofensywny pomocnik charakteryzujący się świetnym wyszkoleniem technicznym, niekonwencjonalnym podaniem i bardzo dobrym uderzeniem z dystansu. Josue był bardzo ważną postacią w swoim poprzednim zespole w kwalifikacjach do Ligi Europy i liczę, że jego doświadczenie pomoże nam w kluczowych momentach tegorocznych eliminacji. To nie tylko wartościowy piłkarz, ale i silna osobowość, która będzie również mentalnym wzmocnieniem naszej szatni. Cieszy mnie także bardzo dobra znajomość Josue z Andre Martinsem, którzy od wielu lat pozostają przyjaciółmi, co pomoże mu szybko zaaklimatyzować się w drużynie - mówi dyrektor sportowy Legii Warszawa Radosław Kucharski . - Profil zawodnika wahadłowego, jakim jest Mattias Johansson , idealnie wpisze się w formację, którą praktykujemy i uzupełni pozycję, na którą potrzebowaliśmy wzmocnienia przed startem eliminacji do europejskich pucharów. To bardzo jakościowy piłkarz, z regularnymi występami w lidze holenderskiej, greckiej czy tureckiej, a także z występami w reprezentacji Szwecji. Od razu zwróciliśmy też uwagę na wyjątkowy charakter piłkarza, który jest niezwykle sumienny i pracowity - mówi dyrektor sportowy Radosław Kucharski.

JACK(L) - 6 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl Wreszcie jakieś wzmocnienia a czy będę kozakami czy ogórkami boisko zweryfikuje. Boli to ze przed otwarciem okna transferowego wiemy kto wyleci a nasi szperacz nie mają zastępców a niby pracują non stop transfery na ostatnią chwilę a zaraz eliminacje do pucharów. Nie daj Boże kolejnej wtopy kto poniesie konsekwencje. Prezes bo przysnął ze wzmocnieniem kadry?Trener bo dostał graczy a ich nie przygotował? Plus przecież mamy kadrowiczów ktorzy po Euro też dostaną tydzień wolnego i potem będą dochodzić do formy .Co roku ten sam kibel tyle że coraz bardziej w tym G... się zagłębiemy. odpowiedz

Zielu - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Szwed to będzie dzik... Wygląda jak młody Kukuczka ???? odpowiedz

Single malt - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ruscy przegrali na Euro! Może trener Stanisław wróci? Chciałbym! odpowiedz

Bombenhagen - 1 godzinę temu, *.hosted-by-worldstream.net Joel i Josue, dwie biblijne postacie w jednym okienku? No to teraz Moc będzie z nami. odpowiedz

c u L t ⚽️ 93 ⚽️ M i s t r z and friends forever! - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com @Bombenhagen:✨⚽️⚽️✨ odpowiedz

xxx - 1 godzinę temu, *.50.21 Josue niezły wariat, z kolei Johansson wygląda na sympatycznego gościa odpowiedz

Plaskacz - 2 godziny temu, *.net.pl Ciekawe czy Johansson woli Roxette czy Dismember xd odpowiedz

bum - 2 godziny temu, *.236.75 Skromnie po cichu liczę że Vesovic przeprosi się z Legią i go podpiszą ... Niema co pie... ć... przydałby się ! To że odszedł Wszołek i Vesovic to jest wielka porażka . Veso wracaj! odpowiedz

Jdjd - 2 godziny temu, *.chello.pl @bum: Oby nie. Wszloka szkoda, Vesovicovi niech Tamara szuka klubu. odpowiedz

Szelka - 2 godziny temu, *.chello.pl @bum: trafne spostrzeżenie! Również uważam, że sprawę Vesovicia można jeszcze odkręcić. Ostatecznie, to nie Pani Tamara podpisywała kontrakt i grała w Legii. Na ew. naszym gapiostwie mogą skorzystać inne kluby ESA. Czy w tej szczególnej sytuacji warto dzielić włos na czworo? odpowiedz

robochłop - 2 godziny temu, *.orange.pl Redakcja wyprzedziła inne legijne portale,łącznie z oficjaną stroną,tylko Twitter był szybszy-gratulacje!!! odpowiedz

c u L t ⚽️ 93 ⚽️ Poland - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com @robochłop: ✨⚽️✨ odpowiedz

