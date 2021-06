Kadrowicze bez urlopów

Poniedziałek, 21 czerwca 2021 r. 20:15 Woytek, źródło: Legionisci.com

We wtorek reprezentacje narodowe Czech i Chorwacji zagrają trzecie mecze w fazie grupowej Euro 2020. Po nich wyjaśni się, czy drużyny Chorwacji i Czech awansują do kolejnej rundy. To bardzo ważne dla sztabu szkoleniowego, bo jeżeli któraś z drużyn nie zdoła awansować, to można liczyć na szybszy powrót legijnych reprezentantów.



W Legii zdecydowano, że Josip Juranović i Tomas Pekhart nie otrzymają dodatkowego urlopu, a od razu dołączą do treningów drużyny. To może dawać nadzieję, że przydadzą się jeszcze w 1. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów z Bodo/Glimt.