Josue i Johansson po podpisaniu kontraktów

Poniedziałek, 21 czerwca 2021 r. 23:43 Woytek, źródło: Legia.com

Dwóch nowych piłkarzy Legii Warszawa udzieliło wypowiedzi oficjalnej stronie klubu po podpisaniu kontraktów. Mattias Johansson przyznał, że o zainteresowaniu dowiedział się w ubiegłym tygodniu, a Josue zdradził, że w decyzji pomógł mu Andre Martins.



Mattias Johansson: Jeżeli mam być szczery, to dowiedziałem się o zainteresowaniu ze strony Legii Warszawa w ubiegłym tygodniu. Wtedy na dobre rozpoczął się ten temat. Od razu usiadłem z moim agentem i zaczęliśmy o wszystkim dyskutować. Ostateczną decyzję podjęliśmy w piątek. Uważam, że był to bardzo dobry wybór. Grałem w jednym zespole z Dominikiem Furmanem, ale przed podpisaniem kontraktu nie rozmawiałem z nim o Legii. Dużo więcej dowiedziałem się od Dominika Nagy'a, w przeszłości wspólnie występowaliśmy w Panathinaikosie i jesteśmy przyjaciółmi. Dominik w samych pozytywach opowiadał mi o klubie, mieście, ale również o kibicach. Słyszałem, że warszawscy fani są niesamowici. Cieszę się, że będę mógł się o tym przekonać.



Josue: O zainteresowaniu ze strony Legii dowiedziałem się od mojego agenta. Pierwsze sygnały dostałem kilka tygodni temu, a po kilku dniach rozpoczęliśmy rozmowy. Na sam koniec wszystko było gotowe, ale chciałem jeszcze porozmawiać z Andre Martinsem. To mój bardzo dobry przyjaciel, a w dodatku piłkarz, który od kilku lat gra dla Legii. Andre przekazał mi dużo informacji na temat zespołu. Tak naprawdę powiedział mi wszystko, o czym powinienem wiedzieć. Rozmawialiśmy bardzo długo, dzięki czemu mogłem odkryć, jak wielkim klubem jest Legia. Pomógł mi również Rafael Lopes, któremu też zadawałem wiele pytań. Te rozmowy potwierdziły mi, że podjąłem dobrą decyzję. Teraz cieszę się z tego, gdzie jestem.



- Na początku chce dobrze zaadoptować się w drużynie. To nowy zespół, nowi piłkarze, ale też nowe, wspólne wyzwania. Jak najszybciej chcę wszystko poznać i rozpocząć treningi. Razem z Legią chcę być mistrzem kraju, a także występować w europejskich pucharach. Tak duży klub po prostu na to zasługuje. Jeżeli chodzi o indywidualne osiągnięcia, to chciałbym po prostu rozegrać dobry sezon. Będę dążył do tego, aby cieszyć grą w piłkę wszystkich ludzi związanych z Legią, a przede wszystkim jej kibiców. Mam nadzieję, że wszystko to spełni się w najbliższej przyszłości.