Nowi piłkarze już w Leogangu. Przyjechał zarząd i władze akademii

Wtorek, 22 czerwca 2021 r. 12:41 Woytek, źródło: Legionisci.com

Tuż po południu dwaj nowi zawodnicy Legii Warszawa dotarli do Leogangu. Josue i Mattias Johansson podróżowali samolotem do Monachium i stamtąd autem do celu. Nowego zawodnika z Portugalii w recepcji powitało dwóch rodaków, którzy od dłuższego czasu reprezentują barwy Wojskowych. Rafael Lopes i Andre Martins od razu zadbali o to, by proces aklimatyzacji Josue przebiegł jak najszybciej.







Wraz z zawodnikami na zgrupowanie zawitali prezes Dariusz Mioduski, członek zarządu Tomasz Zahorski, dyrektor akademii Richard Grootscholten, jego zastępca Piotr Urban i Jacek Zieliński, który jest członkiem kierownictwa pionu sportowego klubu z Łazienkowskiej. Zieliński w marcu tego roku objął także nowo utworzoną funkcję Szefa Rozwoju Karier Indywidualnych i Wypożyczeń.



Tak liczna delegacja ludzi związanych z akademią może oznaczać, że dojdzie do rozmów na temat postępów jakie czynią młodzi zawodnicy. Powszechnie wiadomo, że prezesowi klubu bardzo zależy na tym, by młodzież przebijała się do kadry pierwszej drużyny, a nawet zaczęła w niej coraz częściej grywać.



W środę wszyscy na żywo obejrzą spotkanie Legia Warszawa - FK Krasnodar, które odbędzie się w pobliskim Saafelden. Początek starcia z dziesiątą drużyną Rosji poprzedniego sezonu zaplanowano na godzinę 15, by zdążyć na mecz Szwecja - Polska.



