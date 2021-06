Leogang: Mocny wtorkowy poranek

Siódmy dzień na zgrupowaniu w Leogangu rozpoczął się od mocnego uderzenia. Pierwszy trening był bardzo wyczerpujący, z elementami biegania, interwałowych trzyminutowych intensywnych gierek na skróconym polu gry oraz akcji ze strzałami na bramkę. W zajęciach nie wzięli udziału Jasur Yaxshiboyev i Maik Nawrocki . Składy w gierkach wyglądały następująco: Fioletowi 1: Boruc - Andre Martins, Wieteska, Hołownia, Emreli. Różowi 1: Miszta - Mladenović, Jędrzejczyk, Kapustka, Slisz Fioletowi 2: Kobylak - Kamiński, Włodarczyk, Skwierczyński (Kisiel), Ciepiela Różowi 2: Tobiasz - Muci, Kostorz, Abu Hanna, Rafael Lopes Lżejszy zestaw ćwiczeń mieli Luquinhas i Kacper Skibcki , którzy po rozgrzewce i bieganiu grali w siatkonogę. Po południu na murawie pojawią się Josue i Mattias Johansson , którzy lada moment dotrą do hotelu, w którym mieszkają mistrzowie Polski. Fotoreportaż z treningu - 24 zdjęcia Woytka fot. Woytek / Legionisci.com

Vti - 1 godzinę temu, *.247.43 Jak zwykle nieprzydatne info..

Skoro ciężko napisać powód absencji na treningu Jasura, to lepiej nie pisać o tym w ogóle.

a może już wam wstyd? Kabaret z gościem. Drugi Obradovic w Legii. odpowiedz

WTF - 1 godzinę temu, *.chello.pl Hahah z Uzbekiem niekończąca się komedia........... odpowiedz

El Peyote Asesino - 2 godziny temu, *.tpnet.pl A co znowu z Jaszczurem? odpowiedz

