Raymond Cowels nowym zawodnikiem Legii

Wtorek, 22 czerwca 2021 r. 12:40 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Nowym zawodnikiem koszykarskiej Legii został dobrze znany z występów na parkietach Energa Basket Ligi, Raymond Cowels III. Amerykanin występuje na pozycji rzucającego obrońcy i w dwóch ostatnich sezonach występował w Spójni Stargard. Miniony sezon dokończył w II-ligowym francuskim Union Poitiers Basket. Wcześniej 30-letni zawodnik występował już we francuskiej ekstraklasie, a także w Finlandii i Holandii.



W sezonie 2020/21 w rozgrywkach EBL, Cowels zdobywał średnio 13,5 punktu w ciągu 31,4 min. gry, trafiając 40,2 procent z gry, w tym 38,8% za 3 pkt. Raymond Cowels III to absolwent uczelni Santa Clara i w barwach miejscowego Broncos występował w NCAA. W sezonie 2013/14 występował w holenderskim Den Helder Kings, w kolejnym sezonie grał w G League w Maine Red Vlaws oraz kanadyjskim Halifax Hurricanes, a rozgrywki 2015/16 spędził w Nowej Zelandii, w zespole Nelson Giants. Do Nowej Zelandii wrócił raz jeszcze, po sezonach spędzonych w fińskim Helsinki Seagulls oraz francuskim Hyeres-Toulon. Zanim trafił do Polski, w sezonie 2018/19 występował we francuskiej ekstraklasie w zespole Boulazac Basket Dordogne, gdzie zdobywał średnio 9,4 punktu.



- Bardzo cieszymy się, ze mogliśmy zatrudnić takiego zawodnika jak Ray Cowels. Wszyscy wiemy, że jest świetnym strzelcem, w ostatnim sezonie pokazał też, że potrafi grać agresywnie na piłce i dobrze bronić. Jeżeli taki specjalista jak trener Żan Tabak nominował go do miana najlepszego obrońcy Energa Basket Ligi, to na pewno dużo znaczy. Myślę, że poznamy zawodnika nie tylko z tej strony ofensywnej, ale także dobrze będzie się prezentował w obronie. Liczymy m.in. na rzuty trzypunktowe Raya i rozciąganie obrony rywali - powiedział nt. pozyskanego zawodnika trener Legii, Wojciech Kamiński.







Imię i nazwisko: Raymond Cowels III

Data i miejsce urodzenia: 18.11.1990, Chicago (USA)

Pozycja: rzucający obrońca/niski skrzydłowy

Wzrost: 193 cm



Sukcesy:

- brązowy medal DBL (Holandia, 2013/14)

- brązowy medal Korisliiga (Finlandia, 2016/17)

- uczestnik Meczu Gwiazd PRO A (Francja, 2017/18)

- król strzelców NBL (Nowa Zelandia, 2015/16)



Dotychczasowe kluby:

2020/21: Union Poitiers Basket (Francja, II liga) – 4 mecze, śr. 28.0 min. gry, 21.5 pkt., 3.0 zb., 1.7 as.

2020/21: PGE Spójnia Stargard (PLK) – 30 meczów, śr. 31.4 min. gry, 13.5 pkt., 4.7 zb., 1.5 as.

2019/20: PGE Spójnia Stargard (PLK) – 22 mecze, śr. 31.9 min. gry, 18.3 pkt., 5.3 zb., 1.6 as.

2018/19: Boulazac Basket Dordogne (Francja) – 34 mecze, śr. 22.4 min. gry, 9.4 pkt., 2.9 zb., 1.1 as.

2017/18: Canterbury Rams (Nowa Zelandia) – 3 mecze, śr. 30.8 min. gry, 14.0 pkt., 4.3 zb., 2.3 as.

2017/18: Hyeres-Toulon (Francja) – 34 mecze, śr. 32.2 min. gry, 15.1 pkt., 3.5 zb., 1.2 as.

2016/17: Helsinki Seagulls (Finlandia) – 45 meczów, śr. 29.4 min. gry, 14.7 pkt., 5.6 zb., 1.4 as.

2015/16: Nelson Giants (Nowa Zelandia) – 18 meczów, śr. 34.8 min. gry, 25.7 pkt., 5.0 zb., 2.1 as.

2014/15: Halifax Hurricanes (Kanada)

2014/15: Maine Red Claws (USA, G League)

2013/14: Den Helder Kings (Holandia) – 41 meczów, śr. 26.3 min. gry, 10.0 pkt., 3.8 zb., 0.6 as.

2012/13: Santa Clara Broncos (USA, NCAA) – 38 meczów, śr. 9.3 pkt., 4.3 zb., 0.5 as.

2011/12: Santa Clara Broncos (USA, NCAA) – 30 meczów, śr. 27.7 min. gry, 10.0 pkt., 3.5 zb., 1.0 as.

2010/11: Santa Clara Broncos (USA, NCAA) – 37 meczów, śr. 15.3 min. gry, 5.3 pkt., 1.8 zb., 0.6 as.

2009/10: Santa Clara Broncos (USA, NCAA) – 32 mecze, śr. 24.0 min. gry, 7.2 pkt., 2.1 zb., 1.2 as.