Radosław Cielemęcki zawodnikiem Wisły Płock

Wtorek, 22 czerwca 2021 r. 13:22 Woytek, źródło: 90minut.pl, Legionisci.com

Radosław Cielemęcki, którego kontrakt z Legią wygasał 30 czerwca, został piłkarzem Wisły Płock. 18-letni pomocnik podpisał z płockim klubem trzyletni kontrakt. W Legii spędził ostatnie 5 lat.



Cielemęcki zadebiutował w pierwszej drużynie Legii w końcówce sezonu 2019/20. Zagrał wówczas w meczach z Lechią Gdańsk i Pogonią Szczecin - były to jedyne mecze w Legii.



Jeszcze jesienią trenował z jedynką, a zwykle grał w trzecioligowych rezerwach. Następnie na pewien czas został przesunięty do zespołu z Centralnej Ligi Juniorów. Zimą i wiosną nie zdołał trenera Michniewicza, by ten włączył go do kadry pierwszej drużyny, więc postanowił zmienić otoczenie.