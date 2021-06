Leogang: W okrojonym składzie przed sparingiem

W środowy poranek na boisku zgodnie z wcześniejszymi założeniami stawiło się tylko 10 zawodników. Pozostali szykowani są na popołudniowy sparing z FK Krasnodar. W zajęciach udział wzięli bramkarze: Miszta, Tobiasz, Kobylak oraz zawodnicy z pola: Josue, Johansson, Skwierczyński, Włodarczyk, Ciepiela, Kisiel i Kamiński. - "Doki", potrzeba tlenu! - skomentował Cezary Miszta. Faktycznie, upał od początku obozu daje się we znaki i nie inaczej było dziś, a zajęcia były mocno wyczerpujące. O godzinie 15:00 w pobliskim Saafelden legioniści zagrają ostatni mecz podczas obozu w Austrii. Rywalem będzie dziesiąta drużyna poprzedniego sezonu w Rosji FK Krasnodar.

