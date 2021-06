Zdaniem tureckich mediów, beniaminek tamtejszej Ekstraklasy Altay SK jest zainteresowany pozyskaniem Tomasa Pekharta z Legii Warszawa. Według informacji Sporx, menadżer czeskiego snajpera dał zielone światło tureckiemu klubowi do negocjacji, a w najbliższych dniach odbędzie się kolejne spotkanie obu stron. Altay SK to nie jedyny klub, który jest zainteresowany piłkarzem Legii.

@jezus - 6 minut temu, *.t-mobile.pl Jestem przekonany, że więcej niż 2 mln ojro nie będzie, niestety ale tak będzie odpowiedz

Darek - 20 minut temu, *.t-ipconnect.de Wychodzi na to,że beniaminek z Turcji jest w stanie dać większe pieniadze Pekhartowi niż Legia.Bo czym innym by go skłonił do gry u siebie? odpowiedz

Eltestoretoninho - 42 minuty temu, *.play-internet.pl Przecież każdy wie ze są oferty za mladena jure pewnie i za kapustke itp, nie wszystkie muszą nas zadowalac ale są, a pekhart nie jest wybitny, jest dobry na ekstrakalse, ale jestem pewien ze, emreli będzie od niego lepszy, jeśli nie pod samym względem bramek w ekstarklasie to pod względem użyteczności dla drużyny i ewentualnych pucharów odpowiedz

Daszka - 1 godzinę temu, *.chello.pl Info - smuta. Jak tak dalej pójdzie, to dotychczasowy wyjściowy skład Legii zostanie rozmontowany za nim na dobre ruszą jakiekolwiek rozgrywki. I tak, co roku... odpowiedz

Krasnal - 1 godzinę temu, *.telkab.pl Hehehe no i się zaczyna odpowiedz

tekken (L) - 1 godzinę temu, *.chello.pl Wiedziałem,ze tak będzie...Za 6-7 mln E można puszczać. Inaczej pogra u nas jeszcze ze 3 lata. odpowiedz

Lelinho - 1 godzinę temu, *.co.uk @tekken (L):

???? €2M i z pocałowaniem w rękę. odpowiedz

M3 - 45 minut temu, *.jmdi.pl @tekken (L): Moim zdaniem jako reprezentant i król strzelców powinien kosztować co najmniej 3,5 mln €. odpowiedz

jezus - 42 minuty temu, *.vectranet.pl @Lelinho: zawsze byles taki glupi czy od niedawna? odpowiedz

