Leogang: Pierwsze zajęcia Josue i Johanssona. Problemy zdrowotne Yaxshiboyeva i Nawrockiego

W tym samym czasie pozostali zawodnicy rywalizowali w trzech 12-minutowych gierkach na połowie boiska. Rywalizacja była bardzo zacięta. Składy prezentowały się następująco: Żółci: Boruc - Jędrzejczyk, Wieteska, Abu Hanna - Skibicki, Andre Martins, Slisz (Kapustka), Mladenović - Muci, Emreli, Luquinhas Fioletowi: Miszta - Skwierczyński, Kisiel, Hołownia, Tobiasz, Kapustka (Slisz), Ciepiela, Kamiński, Lopes, Włodarczyk, Kostorz W środowy poranek trenować będzie tylko część zawodników. Głównym punktem dnia będzie sparingowy mecz z rosyjską drużyną FK Krasnodar. Początek o godzinie 15:00 - już teraz zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! z Saafelden.

Drugi wtorkowy trening legionistów podczas obozu w Austrii rozpoczął się kwadrans po godzinie 18. Wcześniej drużyna miała półgodzinną odprawę przed jutrzejszym meczem z FK Krasnodar. Zajęciom przyglądał przyglądał się prezes Dariusz Mioduski, Radosław Kucharski, Jacek Zieliński, Richard Grootscholten, Tomasz Zahorski i Piotr Urban, którzy dziś dotarli do Leogangu wraz z dwoma nowymi zawodnikami. Fotoreportaż z treningu - 23 zdjęcia Woytka W zajęciach nie wzięli udziału Jasur Yaxshiboyev i Maik Nawrocki . Pierwszy z nich ma uraz mięśnia dwugłowego - już wcześniej miał mocno otejpowane uda i kolana. Z kolei Maik Nawrocki kolejny dzień jest osłabiony i nie może normalnie ćwiczyć. Jasur Yaxshiboyev - fot. Woytek / Legionisci.com Zajęcia rozpoczęły się od krótkiej rozgrzewki, w której uczestniczyli Josue i Mattias Johansson . Następnie dwójka nowych graczy pracowała indywidualnie z Przemysławem Małeckim . Portugalczyk, Szwed wymieniali podania, krótkie przerzuty, przyspieszenia oraz oddawali strzały z akcji na bramkę strzeżoną przez Gabriela Kobylaka . Młody bramkarz nie miał łatwego zadania szczególnie z uderzeniami Portugalczyka, który pokazał, że ma bardzo dobrze ułożoną lewą nogę. Jeżeli to, co obejrzeliśmy na pierwszym treningu, przełoży na mecze, to - nie zapeszając - może być bardzo ciekawym wzmocnieniem drużyny w tym elemencie gry.

Pacz - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl No to mamy "lewonożną" Legię (Josue, Emreli, Hanna, Mladenovic), fajnie, może takie nietypowe rozwiązanie będzie problemem dla przeciwników. odpowiedz

miłek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jasur to ma dobrze. Kasa leci co miesiąc na konto, a on albo chory i wiecznie kontuzjowany. odpowiedz

jo - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jasur jak nie Ramadan to kontuzje... Może tam gdzie kiedyś grał takie opier#@lactwo przechodziło ale tu nie. Albo po prostu jest za słaby i próbuje każdego dnia, miesiąca ,,być by brać kasiorę''. Źle to wygląda. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 2 godziny temu, *.127.48 Taki dobry Josue, czy taki kiepski Kobylak? Co leci to w sieci. ;-) odpowiedz

