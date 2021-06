Występy Juranovicia i Pekharta na Euro 2020

Josip Juranović zagrał w całym spotkaniu reprezentacji Chorwacji ze Szkocją. Piłkarz Legii zanotował asystę drugiego stopnia przy pierwszej bramce, a jego drużyna pokonała Szkocję 3-1 i awansowała do 1/8 finału turnieju. Z kolei reprezentacja Czech przegrała z Anglią 0-1. Tomas Pekhart pojawił się na murawie w 74. minucie za Patrika Schicka. Czesi zajęli 3. miejsce w grupie, ale także pozostali w grze. Tabela końcowa grupy D: 1. Anglia 7 2-0 2. Chorwacja 4 4-3 3. Czechy 4 3-2 4. Szkocja b>1 1-5

bum - 34 minuty temu, *.233.6 Cielemęcki w w plock a jaszczur ramadan znowu kontuzja! Buahaha miodek ja już nawet nie mam słów na twoje wyczyny ! Komedia w hooy hehe odpowiedz

olew - 37 minut temu, *.vectranet.pl Brawo Chorwacja ! Będę Wam kibicował, Bracia, Brylantowi Technicy, Luzacy, fantastyczna drużyna. odpowiedz

lechu47 - 46 minut temu, *.orange.pl Brawo Josip. Facet ekstraklasy gra w druzynie wicemistrzów świata i na ich tle wyglada calkiem przyzwoicie. Jego odejscie to kwestia czasu. Oby najwczesniej w zimie. odpowiedz

