Jouse: Legia stawia sobie najwyższe cele

Środa, 23 czerwca 2021 r. 00:25 Wojtek, Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

- Ciężko opisać mój styl gry. Na pewno lubię brać na grę na siebie, co wiąże się z niebezpieczeństwem. Uważam, że jest to bardzo ważna cecha. Nie wiem ile zajmie mi wskoczenie na mój najwyższy poziom, póki co muszę poznać zespół. Legia zakończyła rozgrywki dwa tygodnie przed ligą izraelską. Nie grałem ponad 20 dni, na pewno reszta drużyny jest na wyższym etapie przygotowań, dlatego muszę się sprężyć, aby dołączyć i zgrać się z drużyną na boisku - mówi Josue.



- Jestem nowym zawodnikiem i chciałem bardzo podziękować za miłe powitanie. Cieszę się, że mam już znajomych w zespole. Z Andre znam się 12 lat, graliśmy razem w reprezentacji Portugalii do lat 21. Rafaela poznałem półtora roku dzięki Andre - wspólnie graliśmy na Playstation. Na pewno ułatwi mi to początki w zespole. Zanim tu trafiłem sporo z nimi rozmawiałem oraz pytałem Luisa Rochę o jego doświadczenia związane z Legią. Każdy z nich opisywał miasto oraz klub w samych superlatywach. Szybko podjąłem decyzję o transferze.



- Moje pierwsze wrażenie związane z klubem było bardzo dobre. Legia stawia sobie najwyższe cele, dlatego tu trafiłem. Dodatkowo chcę walczyć o awans do europejskich pucharów.