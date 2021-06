Ługowski 31. na ME w kl. Optimist

W Zatoce Kadyksu w Hiszpanii odbyły się żeglarskiej Mistrzostwa Europy w klasie Optimist, w których statrował zawodnik Legii, Stanisław Ługowski. Legionista zakończył rywalizację na 31. miejscu wśród 155. zawodników. Nasz zawodnik dwa wyścigi kończył w pierwszej dziesiątce - w trzecim (drugiego dnia) był siódmy), a następnie wyścig numer 6 ukończył na piątej pozycji. Warto podkreślić, że 13-latek rywalizował w kategorii do lat 15. W dziesięciu wyścigach Stanisław Ługowski kończył rywalizację na następujących pozycjach: 20, 10, 7, 18, 19, 5, 31, (45), 17, 37. - Doświadczenie zebrane. Stanisław a dopiero 13 lat, a startuje w kategorii do lat 15. Za rok walczymy o najwyższe cele - podsumował start jego trener, Adrian Palus.

