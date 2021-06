Marek Gołębiewski zostanie trenerem rezerw Legii

Marek Gołębiewski ostatnio pracował w drugoligowej Skrze Częstochowa. Jak na Twitterze informuje Janekx89 szkoleniowiec ma objąć rezerwy Legii. Rok 2021 dla Skry rozpoczął się znakomicie, gdyż byli niepokonani w siedmiu następnych spotkaniach. Późnej przyszedł gorszy moment, a częstochowianie nie wygrali meczu w następnych ośmiu kolejkach. Właśnie po przegranej potyczce z Olimpią Grudziądz, z posadą pożegnał się Marek Gołębiewski. Zespół objął duet asystentów, a ich podopieczni ostatecznie awansowali na zaplecze Ekstraklasy. O byłego trenera Skry Częstochowa zabiegał również Stomil Olsztyn, jednak szkoleniowiec wybrał prawdopodobnie ofertę z Legii. Celem zespołu ma być awans do II. ligi.

