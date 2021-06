Legia 1-1 Krasnodar

Ostatni sprawdzian w Austrii na remis

Środa, 23 czerwca 2021 r. 16:51 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W ostatnim meczu sparingowym podczas obozu w Austrii Legia Warszawa zremisowała 1-1 z rosyjską drużyną FK Krasnodar.



W składzie Legii nastąpiła zmiana tuż przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Joel Abu Hanna doznał urazu mięśnia dwugłowego, przez co nie wybiegł na plac gry. Pierwszą groźną okazję zobaczyliśmy w 8. minucie. Nieźle akcję pociągnął Kacper Skibicki, a strzał oddał Mahir Emreli, jednak piłka po jego uderzeniu minimalnie minęła słupek. Rosjanie odpowiedzieli mocnym strzałem z bardzo dużej odległości, na szczęście Artur Boruc z małymi problemami obronił to uderzenie. Po kwadransie gry Krasnodar zaskoczył defensywę Legii, ostatecznie futbolówka po strzale Szapiego Sulejmanowa minęła bramkę. W 28. minucie mistrzowie Polski mieli znakomitą okazję. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Andre Martinsa piłkę w kierunku bramki skierował Mateusz Wieteska. Znakomitą interwencją popisał się golkiper, następnie z bardzo ostrego kąta piłkę dobijał Ernest Muci, ale chybił. Kilka minut później głową uderzał Kacper Skibicki, ale młody gracz trafił tylko w słupek. W 37. minucie ostro sfaulowany w polu karnym został Mahir Emreli, na szczęście snajperowi nic się nie stało. Piłkę na jedenastym metrze ustawił Filp Mladenović. Stanisław Agkacew wyczuł intencje Serba i wybronił to uderzenie. Pomimo że golkiper popisał się fenomenalną interwencją, ale już kilkadziesiąt sekund później pogubił się, co kosztowało Krasnodar utratę bramki. Bramkarz podał futbolówkę wprost do Ernesta Muciego, który odegrał ją do Mahira Emreliego, a ten dał Legii prowadzenie. Na przerwę warszawiacy schodzili więc ze skromnym prowadzeniem.



W 55. minucie Krasnodar napędził strachu warszawskiej drużynie. Piłka po dośrodkowaniu zmierzała w stronę Artura Boruca, ostatecznie poza linię końcową wybił ją Artur Jędrzejczyk, który na plecach miał rywala. Kilka minut później Mahir Emreli za długo zwlekał, choć mógł odegrać futbolówkę do lepiej ustawionego Rafaela Lopesa. Ostatecznie snajper oddał za lekki strzał, aby zaskoczyć bramkarza rywali. W 65. minucie "Skiba" mocno przymierzył po ziemi, jednak niecelnie. Chwilę później Bartosz Slisz bardzo niedokładnie podał piłkę do "Wietesa", który ratował sytuację faulem. Niestety, stoper Legii przewrócił rywala we własnym polu karnym, przez co arbiter wskazał na jedenasty metr. Remy Cabella wykorzystał rzut karny i tym samym doprowadził do remisu.



Ależ było blisko kolejnej bramki w 77. minucie! Szymon Włodarczyk pognał prawą flanką, po czym idealnie zagrał do Rafaela Lopesa. Portugalczyk bez zastanowienia huknął z powietrza, jednak niesamowitą interwencją popisał się Jewgienij Gorodow. Niecałe dziesięć minut później "Mladen" posłał futbolówkę w kierunku dalszego słupka, a dośrodkowanie wykończył "Włodar". Górą był jednak golkiper Krasnodaru. Tuż przed samym końcem spotkania świetną okazję mieli Rosjanie, jednak z najbliższej odległości chybili.



Fotoreportaż z meczu Legia - Krasnodar



Poprzednie sparingi w Austrii:

Bischofshofen SK 0-5 Legia Warszawa

Ferencvarosi TC 2-0 Legia Warszawa